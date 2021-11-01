沙頭角小學縮班 校長：與其埋怨不如做好教育

【明報專訊】沙頭角中心小學本學年小一至小三分別開1班，校長馮瑞蘭稱，學校收生艱難，因校舍位處邊境禁區，而北區整體學生人數下降，卻同時有兩間極具規模、完善及環境優美的新校落成，稱理解政府規劃背後定有原因，倘政府做法是「新校殺舊校」，「政府都要面對市民、業界」。她說，人口問題不是學校所能掌控，與其憂慮收生情况，不如將心思放到學生上，提供優質教育，思考如何幫學校持續發展。
沙頭角中心小學全校八成為跨境生，受疫情影響，他們無法回校上實體課，馮瑞蘭稱，小三級別於9月教育局點人頭（點算學生人數）後需減一班，而初小以收本地生為主，但學校本身位處禁區，增添收生難度。
多留學生半小時做體藝活動
馮瑞蘭說學校收生面對危機，但認為與其埋怨，不如想辦法做好教育工作，如將縮班後騰出的課室，改作新的特別室；現時半天上課制，盡可能延後放學時間，讓學生留校半小時至1小時做體藝活動。
她稱，會在學校層面盡量做，包括校園設置、課程推展、團隊培訓，「至於未來的情况……順其自然，擔心都無用」。她說不會放棄，盼讓市民有更多機會認識學校及社區，「沙頭角環境優美、民風純樸，是學習的好地方」，歡迎家長到校參觀，又稱近日開學後取錄了數名插班生。