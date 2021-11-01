沙頭角小學縮班 校長：與其埋怨不如做好教育

沙頭角中心小學全校八成為跨境生，受疫情影響，他們無法回校上實體課，馮瑞蘭稱，小三級別於9月教育局點人頭（點算學生人數）後需減一班，而初小以收本地生為主，但學校本身位處禁區，增添收生難度。

多留學生半小時做體藝活動

馮瑞蘭說學校收生面對危機，但認為與其埋怨，不如想辦法做好教育工作，如將縮班後騰出的課室，改作新的特別室；現時半天上課制，盡可能延後放學時間，讓學生留校半小時至1小時做體藝活動。

她稱，會在學校層面盡量做，包括校園設置、課程推展、團隊培訓，「至於未來的情况……順其自然，擔心都無用」。她說不會放棄，盼讓市民有更多機會認識學校及社區，「沙頭角環境優美、民風純樸，是學習的好地方」，歡迎家長到校參觀，又稱近日開學後取錄了數名插班生。