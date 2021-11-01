兩校中一僅1班 續辦須交方案 校長會聯席：學生問題趨複雜 可考慮降每班人數

教局倡合併收生不足屬校

教育局日前回覆本報稱，有兩間公營中學本學年開辦1班中一，均不是官校，須向局方申請學校發展方案，包括由辦學團體注入額外資源、與其他學校合併、特別視學等（見表），以繼續營辦。局方早前稱，預計未來學齡人口持續下跌的情况非過渡性，2020年生育數字跌至20年新低。

據了解，局方近日與辦學團體會面，建議之一是將收生不足的屬校合併，局方考慮到今次人口跌幅是結構性，未見回升迹象，逐步讓學校停辦，比一次過大減學校的震盪小，而政策應以教育質素為先，而不是為了「保老師」而推行小班教學。

東區校長會：少學童更宜分組教

港島東區中學校長會主席嚴志成稱，知道區內有個別學校「非常困難」，認為每間學校都有獨特歷史及文化背景，收生與學校表現差無必然關係，希望弱勢校獲保留，此時要思考學界如何同舟共濟。他稱，新高中學制後，學童學習差異加大，教師亦需兼顧SEN（有特殊教育需要）學生，故不少學校都採分組教學，如6、7個老師教5班學生。他稱，理解不是因學童人口減少而行小班教學，而是發現分組教學幫到學生，學童人口減少更適合分組教學做法。

身兼津貼中學議會主席的劉振鴻稱，小學25人可開一班，中學現仍是30多人一班，但學童複雜性跟以往不同，近日便發生學童輕生事件；經歷疫情、社會運動，老師要花更多心力照顧學生，加上學校推行多項新政策、網上實體混合模式，希望每班人數可調整，令老師更全面照顧學生。他指措施要考慮政府資源，希望共同協商可接受的方案。

劉振鴻說，按數字今年、明年個別地區人口不均，但去年經驗是人口突然變化，要再留意短期內情况，長遠而言希望可規劃未來5年、10年，穩定教育系統，否則教師不斷流失，面臨青黃不接。

《小學概覽》21校小一開1班

小學方面，教育局未有提供開辦1班小一的學校數目。翻查《小學概覽2021》顯示的3或4月教育局批班數，不計本學年開辦的兩間新校，21間小學本學年小一開1班。資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，小一設1班不代表學校有收生危機，舉例指有「村校」全校維持6班，每級1班，除非小學突然急減班數。

小學本學年累計按年減少逾55班，張勇邦形容小學已進入「嚴冬期」，他稱理解地區人口不均，不宜一刀切全港行小班，但認為現時是契機按序推行小班教學，稱學界不希望同區有學校有「加派」（增加每班小一人數）、行大班，同時有另一校縮班。教育局稱，由於學制及課程編排與中學不同，包括沒有如高中般的選修安排，故即使開辦1班小一的小學亦毋須向教育局申請發展方案。

明報記者

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