參選者多避答中聯辦「祝福」否 兩人讚林鄭

出戰港島東直選的工聯會會長吳秋北昨日獲多名黨友及同鄉社團組織站台支持，在鄰近西灣河東區法院大樓海傍舉行造勢活動，為全日聲勢最大的參選人。到政總交表參選選委會界別的打鼓嶺鄉委會主席陳月明，有5名男士陪伴交表，包括鄉議局主席劉業強、副主席林偉強及莫錦貴、東華三院主席譚鎮國及北區區議員劉國勳。

蘭桂坊集團主席盛智文昨早9時前已抵達政總報名，他是參選新丁，形容今年的《施政報告》為歷來最好，故他希望加入議會實現報告內容。他說香港過去停滯了一段長時間，現時需振作，呼籲民主派參選立法會，「我們都是香港人，來自不同黨派也不重要」。

林琳讚林鄭開始願聆聽官員

民建聯前區議員林琳同樣角逐選委會界別議席，她昨與丈夫拖手前往交表，被問會否支持林鄭月娥連任特首，她說「要看看她當時的情况」。她形容林太近日有改變，開始願意聆聽官員說話，但現在評論支持與否言之尚早。至於有否獲中聯辦「祝福」，她回應稱得到父母和丈夫祝福。

參選選委會界別的團結香港基金高級副總裁黃元山說，「不止得到提名人的祝福，還有社會各界別的祝福」。角逐連任工程界議員的經民聯主席盧偉國說，有跟中聯辦交換工程業界意見和使命，亦感受到各方支持。明報出版社總經理蘇惠良則表示自己沒有受到中聯辦「祝福」。