首日8新丁 包括團結基金黃元山及兩中資高層 盛智文：可助民主派取提名

4新丁戰選委會界別

昨日有5人報名參選選委會界別，除了荃灣西前區議員林琳曾於2012和2016年兩屆立法會選舉，分別與陳恒鑌和周浩鼎於同一名單競選外，其餘4人都是首次參選立法會。其中黃元山昨到政府總部報名，他說希望將政策研究經驗帶入議會。被問及參選有否獲全國政協副主席兼團結香港基金主席董建華「祝福」，他說過去6年很感激對方，欣賞他愛惜家國，努力改善香港環境，又稱董不時提醒他們要把握每個機會發揮及貢獻社會。

另一選委會界別參選人是本身屬商界（三）選委的華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然。首次參選立法會的他同是基本法推廣督導委員會委員。該界別另一「新丁」是蘭桂坊集團主席盛智文，他本身是選委會飲食界委員，他昨日呼籲民主派參選，稱若民主派爭取提名遇困難，他會盡一切努力嘗試協助他們取得提名。翻查資料，盛智文於2008年放棄加拿大國籍，成為香港永久居民，並於2016年為林鄭月娥助選特首；於2019年反修例運動期間，他曾表明贊成成立獨立調查委員會，調查整件事和各方責任。

打鼓嶺鄉委會主席出戰選委界別

北區區議員、打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明亦參選選委會界別。陳於2019年當選成為首名女性鄉委會主席，今次首次參選立法會。她昨說希望能在更高平台服務市民。

功能界別昨日有5人報名，其中3人是首次參選立法會。競逐功能組別新增界別、港區全國人代政協及有關全國性團體代表界的謝曉虹，為全國青聯委員和全國港澳研究會會員，她於2017年是青年學界反港獨請願行動召集人；而明報出版社總經理蘇惠良和中國海外地產董事總經理游偉光分別是「體演文出」界和商界（三）選委，他們昨日分別報名競逐其選委同一界別的立法會功能組別議席。