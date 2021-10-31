取夠提名 兩非建制區議員報立選 包括譚香文及前民主動力成員 狄志遠：有選委允提名

立法會選舉提名期將於11月12日結束。新選舉制度下，立法會增至90議席，重新劃分成10個選區的地區直選，議席減至20席，每選區兩席。

自言溫和非建制 譚：冀為國家做事

曾於2004年循會計界晉身立法會的譚香文說，她與很多市民對現時議會只有一把聲音感不滿，「都是忠實的廢物」，認為對社會不健康，希望自己能代表「溫和、理性、獨立、專業」的非建制聲音走入議會，監察政府。她說相信中央不希望議會只有一把聲音，「沒有理由一直是建制獨當一面」。

被問有否與「新思維」接觸，譚稱「別人做什麼我不會理，不需要與他們做任何協調」，中聯辦亦沒與她接觸，「我是愛國愛港人士，在英國回來多年，希望能夠服務香港市民，為國家做事」。

稱譚符「愛國者」低線 陳曼琪提名

地區直選參選人需在選舉委員會五大界別中，各取至少兩個提名，屬第5界別選委的港區全國人代陳曼琪向本報證實提名譚香文。曾任黃大仙區議員多年的陳曼琪稱與譚共事多年，認為對方合乎愛國者治港的底線，而在「紅線」之上，新選舉制度需要多元代表而非一致意見，希望給譚「去試」，她強調提名是其個人決定，毋須中聯辦同意。譚香文另一提名人是公屋聯會前主席王坤，他稱譚是有原則的人，「不會成日轉軚」，強調選舉和議會應有競爭才有進步。

參選九龍中的另一參選人、民建聯主席李慧琼同於昨日報名，她說香港在過去相當長的時間受到政治內耗困擾，很多深層次問題不斷累積，希望可解決這些問題，例如房屋土地、經濟結構、社會向上流機會等。她稱會推動政府改革行政架構和文化、加強問責，並要求政府大刀闊斧破解土地房屋難題等。

民主動力協調初選 方龍飛區選報聯繫

離島區議員方龍飛報稱無黨派，他於2019年參選區議會時報稱屬民主動力；有份協調民主派初選的民主動力今年2月停止運作，發起人包括李卓人及何俊仁。本報昨向方龍飛查詢參選原因，截稿前未獲回覆。他昨在社交平台發文感謝街坊，稱前路難行都會「關關難過關關過」。

譚香文李麗琼同九龍中 狄：續派一人

有意參選社福界的新思維主席狄志遠表示已取得部分選委答應提名，但未足夠報名，而有意參選九龍西及九龍中的副主席黃俊瑯及崔定邦，取得提名難度更高。被問到九龍中已有兩人參選，該黨會否調整策略，他說目前會繼續按原定計劃。

人民力量前成員任亮憲表示正積極考慮參選港島東或港島西，他稱曾與新思維接觸，認為可互補，至於有否聯絡中聯辦，他笑稱「𠵱家單打獨鬥緊」。曾5次參選立法會選舉的西貢區議員方國珊在社交平台上載提名表格，她向本報表示正努力爭取提名，希望成為議會中「最貼地的民生派」。

劉兆佳：反映中央門檻未定到最高

對於有非建制派取得足夠提名參選，劉兆佳認為反映中央沒有將「愛國者治港」的門檻定到最高，只要不是反中亂港，又願意在建制架構內活動就可以，但不代表中央刻意要求選舉「有競爭」。他認為非建制派參選人最終能否勝選，視乎泛民支持者，若他們得到相當數量的選票，亦反映部分過往的泛民支持者或選擇「退而求其次」，縱使不是原來屬意的人選，仍希望有人在議會發揮監察制衡作用。

明報記者

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