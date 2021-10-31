許智峯fb籲投白票 廉署稱違法籲勿轉載

廉署：會要求網站移除

截至昨晚6時，許智峯在facebook有關「如水計劃」的帖文仍存在，並有逾440次轉載。廉署昨午發聲明稱留意到有人在互聯網呼籲市民於選舉中投白票。根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬違法，可判監3年及罰款20萬元。廉署指出，據條例公開活動包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料；條例適用於一切與選舉有關行為，不論該行為是在港境內或其他地方作出。

廉署稱必定嚴正執法，打擊操控或破壞選舉行為，會要求相關社交媒體平台或網站移除違法內容，並籲市民嚴守法規，勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容。

對於網民轉載有關帖文是否違法，行政會議成員、資深大律師湯家驊認為要看有否犯罪意圖，而犯罪意圖是從環境推斷，若隨便轉載帖文，有可能被認為是認同這件事，被視為有犯罪意圖。他認為最好不要轉載。