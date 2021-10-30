18至20歲登記選民人數跌22%

立法會換屆選舉原定去年舉行，因疫情延後1年並採用新選舉制度，今年選民人數與去年相若，由去年近446.7萬增至近447.3萬人，增幅0.13%。

按選民年齡分佈，18至20歲的首投族選民不足9.4萬人，較去年12萬人大跌逾22%，為所有年齡組別中跌幅最大，而21至30歲的選民亦下跌逾3%，有60.3萬人。

61歲或以上選民增逾6萬人

不過，61歲以上的選民人數均錄升幅，61至70歲選民較去年增加近3.5%，有逾83.7萬；71歲或以上選民人數則增加逾5.7%，增至64.5萬。

今屆立法會地區直選由5個選區增至10個選區，新劃選區以「新界西南」（葵青區及荃灣區）的選民人數最多，超過51萬，其次是「新界東北」（大埔區及沙田區西部），選民人數逾47.8萬；選民人數最少的是「香港島西」（中西區、南區及離島區），有逾37.4萬。

功能界別方面，2021年的選民人數為逾21.9萬，較去年的逾25萬，減少近12.5%。