18至20歲登記選民人數跌22%

【明報專訊】選舉事務處昨日公布正式選民登記冊，登記選民約447.3萬人，較上月公布的臨時選民登記冊增加5500人；與2020年相比，選民人數則增加5919人，其中增幅最大是71歲或以上選民人數，增加逾3.5萬人，屬於「首投族」的18至20歲選民減少逾22%，有近9.4萬人。
立法會換屆選舉原定去年舉行，因疫情延後1年並採用新選舉制度，今年選民人數與去年相若，由去年近446.7萬增至近447.3萬人，增幅0.13%。
按選民年齡分佈，18至20歲的首投族選民不足9.4萬人，較去年12萬人大跌逾22%，為所有年齡組別中跌幅最大，而21至30歲的選民亦下跌逾3%，有60.3萬人。
61歲或以上選民增逾6萬人
不過，61歲以上的選民人數均錄升幅，61至70歲選民較去年增加近3.5%，有逾83.7萬；71歲或以上選民人數則增加逾5.7%，增至64.5萬。
今屆立法會地區直選由5個選區增至10個選區，新劃選區以「新界西南」（葵青區及荃灣區）的選民人數最多，超過51萬，其次是「新界東北」（大埔區及沙田區西部），選民人數逾47.8萬；選民人數最少的是「香港島西」（中西區、南區及離島區），有逾37.4萬。
功能界別方面，2021年的選民人數為逾21.9萬，較去年的逾25萬，減少近12.5%。