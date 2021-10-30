籲不投票投白票違法 廉署預告派員駐票站

許智峯提「如水計劃」籲投白票

廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，執行處調查人員將於選舉日派駐全港投票站，處理查詢與投訴，並在有需要時採取執法行動；防貪處則會到訪個別投票站，觀察投票和點票過程。

經修訂後的《選舉（舞弊及非法行為）條例》引入兩項新罪行，包括將「故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票」列為舞弊行為，以及「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」列為非法行為。趙汝達稱，廉署將要求社交媒體平台或網站移除可能構成操控或破壞選舉的內容，又會向候選人派發《廉潔立法會選舉資料冊》，包括兩項新罪行的詳細闡釋。

許智峯昨在社交平台呼籲市民投白票，稱要以白票數目表達對暴政的反抗，形容是港人力所能及的集體無聲抗爭。

被指派守票站公務員 缺勤會紀律跟進

另外，公務員事務局長聶德權向全體公務員發信表示，立法會選舉將設逾620個票站，預計需逾3.6萬名工作人員，因此當局有必要指派合適的現職公務員參與。他稱，有別過往自行報名參與的做法，他已向各部門首長指派的公務員發出指令，負責今次選舉工作，若被指派者未能履行有關工作，或於投票當日未獲批准下缺勤，其所屬部門會按紀律機制跟進。