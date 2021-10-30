盧文端：部分「國家隊」選委願提名非建制派

稱新一屆立會不會「清一色」

選委會1500席分五大界別，其中第五界別由人大代表及政協組成，被非建制派視為最難爭取提名的界別。盧文端接受採訪時稱，港澳辦主任夏寶龍早前提及「愛國者治港」時，表明選舉不搞「清一色」，是希望帶動各方面選民參與選舉。盧文端說：「部分第五界別選委願意提名符合愛國者條件的非建制派人士。」

盧早前呼籲民主黨參選，否則「死路一條」，最終民主黨及民協均無人報名參選。他說，一直鼓勵符合愛國者條件的非建制派參選，最近已有非建制派中人聯絡他和第五界別選委，部分選委對此反應正面。他相信非建制派肯定有機會得到足夠選委提名入閘並當選。他說非建制派參選有利帶動他們的潛在支持者參與選舉，有利新一屆立法會和特區政府做好凝聚人心、重新出發的工作。

狄志遠：未確實取得提名

積極爭支持

新思維擬派3人出選，主席狄志遠表示昨日也做了很多聯絡選委工作，知悉盧文端的信息後，會積極聯絡選委爭取支持。他說至昨日仍未確實取到選委提名，但選委反應算正面，他有信心在選委五大界別取得提名。他說曾接觸的選委或需時考慮，因他們各界別只能提名一人，相信要慎重考慮提名誰。

立法會選舉提名期11月12日結束，12月19日投票，將產生20名直選、30名功能界別及40名選委會選出的議員，共90席。選舉事務處昨提醒參與者，若選委提名表格數目超過該人可提名人數，一般來說只有在最先提交的提名表格上的簽署方為有效。如有關參選人未能在提名期結束前補足所需的提名簽署，提名將無效。