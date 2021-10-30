兩黨多名新人出選 5元老退下 陳穎欣被傳媒質疑違限聚 麥美娟：政治操作

民建聯人才庫成員 梁熙空降港島東

梁熙是全國港澳研究會會員、地產商港中發展集團有限公司行政總裁。梁被質疑無地區工作經驗和知名度，民建聯主席李慧琼重申有信心所有參選人有能力代表該黨，又說梁是民建聯人才庫成員、清華公共管理碩士班優秀的畢業生；而陳凱榮長期在港島東區服務。民建聯副主席張國鈞說，該黨充分肯定梁熙的議政水平和思辨能力，認為由梁參選港島東，對加強民建聯地區工作能發揮更好作用。

至於參選社福界的社福界選委朱麗玲，李慧琼形容她在選委會選舉高票當選；副主席陳勇形容朱是「大佬殺手」，2011年參選區議會時在葵青區擊敗民主黨元老李永達。朱在2019年區選敗選。

開頻道論政 工聯會陳穎欣選新西南

工聯會方面，同樣於2019年區選敗選的陳穎欣空降新界西南出選，她說葵青和荃灣都有工聯會前輩努力經營，未來會秉承工聯會精神，作為年輕一代，希望帶新元素和新活力到社區。她說自己有很多社區服務經驗，曾跟進不同議題，過去兩年在YouTube論政、為民發聲，凝聚到一班在新界西南的義工。

代表工聯會出戰選委會界別的蔡永強是新面孔，他是汽車交通運輸業總工會理事，現職九巴車長。麥美娟說，蔡向汽總表示有意參選並獲支持，而今次是全新選舉，所以要用全新方法佈局。

民建聯和工聯會都有成員退下火線，民建聯有黃定光、梁志祥、蔣麗芸和柯創盛；工聯會有黃國健。李慧琼感謝4名黨友過去的貢獻。