報立選前夕 建制派紛訪中聯辦 民建聯18人工聯會9人參選 同稱有聽各方意見

謝偉銓：收「正面信息」 有被問參選

綜合昨日在中聯辦外所見，經民聯監事會主席林建岳、主席盧偉國、建制派「班長」廖長江、建測規園界立法會議員謝偉銓等曾到訪。謝偉銓接受查詢稱，到中聯辦是跟中聯辦交流工作情况，對方有問及他參選取態，他回應自己「積極考慮參選」。對於有消息稱中央安排各界別也要求有競爭，以營造選舉氣氛，謝說建測規園界內有不同專業界別的人，歷來都有多人角逐。他說中聯辦官員在會面中對他過去的工作表現表示認同，對他來說屬「正面信息」。

非建制派陣營也部署參選，新思維主席狄志遠說，跟中聯辦及不同界別都有交流。

李慧琼：不算進取 有信心全奪18席

民建聯領導層昨早見記者公布參選名單，直選10區每區都有一名代表參選，包括「第二梯隊」顏汶羽出戰九龍東、陳學鋒出戰港島西、李世榮出戰新界東南、新人梁熙出戰港島東，功能組別和選委會界別各有4人，並以「革新求變為未來」作競選口號。李慧琼將循九龍中爭取連任，她說該黨參選人數比例與上屆相若，不算進取，有信心全取18席。民建聯現時在立法會有12席。

郭偉強再戰勞工界 吳秋北：沒違慣例

至於工聯會的名單，會長、港區人代吳秋北親自披甲，將取代同屬工聯會的郭偉強出戰港島東，而郭偉強則再戰勞工界；原勞工界議員陸頌雄則轉戰選委會界別；上屆擬出選勞工界的理事長黃國，同樣轉戰選委會界別。工聯會將派9人出選下屆立法會，現屆則有4席。

吳秋北稱該會參選主調為「爭公義 共富裕 創新局 同前行」，並提出10項政綱，包括維護勞工權益、解決住房問題等。被問為何親身上陣，吳秋北稱，工聯會派出的參選人是經個人闡釋抱負以爭取各工會認同，再由工聯會整體決定。工聯會有「家規」，做一屆勞工界議員後要轉直選，而郭偉強曾任勞工界議員，吳秋北說郭今次不是連續兩屆出選勞工界，故沒違背規定，又稱因應新情况，不排除有新做法。

李慧琼稱，今次是修改選舉制度後首次立法會選舉，所需協調時間和過程較長，個別成員有與中聯辦開會、聽意見。民建聯以往有清晰遴選機制，至於今次如何揀選參選人，她稱名單「好有特色」，能夠代表民建聯爭取議席。

被問到若民主派不參選，投票率和選舉認受性會否低，李慧琼稱「清一色」只是大家都是「愛國者」尊重憲制秩序，愛國者對於如何解決香港深層次矛盾的主張可能不同，不同建制派之間有合作也有競爭。至於投票率，她認為今次與過往不同，不能直接比較。

李慧琼今日會搶閘報名，據了解，民建聯會務顧問簡志豪再次擔任她的選舉經理人。工聯會吳秋北及鄧家彪、經民聯林健鋒等今日都會報名參選。

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