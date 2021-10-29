公司註冊周二遭政府剔除 支聯「突然死亡」 國安法官：唔知點處理法律地位

促釐清破產管理署長能否代表應訊

蔡耀昌被列「相關人士」

被告李卓人昨日甫開庭即高呼「言論無罪，民主無罪」，蔡耀昌則列席聆訊。控方首先表示，首被告支聯會沒有派員到庭，行政長官本周二（26日）會同行政會議，已根據公司清盤條例命令公司註冊處長將支聯會剔除註冊。控方亦收到破產管理署發信，稱支聯會已在《公司（清盤及雜項條文）條例》下解散。根據條例，解散前歸屬公司的所有財產及權利，均須歸屬破產管理署長；控方稱與署方商討過，認為需時研究支聯會的法律地位。

蔡耀昌在庭上表示，早前已去信法庭，希望代表支聯會應訊。他說政府近日的措施導致支聯會「突然死亡」，希望釐清破產管理署長作為公職人員，能否代表支聯會面對刑事審訊，「支聯會被迫解散，又繼續被控告，如何保障法律權益呢？」

羅德泉：好似一個人告告吓離世

署理總裁判官、國安法指定法官羅德泉則關注，破產管理署長有權處理支聯會的財產安排，但刑事審訊似乎是另一回事，「告一個唔存在的組織，打個比喻，就好似一個人告告吓已經離世」，故要求控方在案件押後期間釐清問題。羅官認為，蔡耀昌能否代表支聯會仍是未知之數，因此下令將蔡列為本案的相關人士。

1月再訊 促控方告知辯方調查進度

控方申請將案件押後，以待警方調查涉案約60箱文件、50支記憶棒及9部電子器材等。鄒幸彤反對案件押後，質疑控方未準備好證據就提控。羅官最終批准將案押後，同時下令控方向辯方披露調查進度，案件押後至明年1月10日再訊。李卓人及何俊仁沒保釋申請，鄒幸彤申請保釋被拒，3人須繼續還押。

【案件編號：WKCC3632/21】

（港區國安法）