廣告誇大收租回報 有稱實用率210％

部分無牌或免責聲明難辨

消委會去年11月至12月檢視約1300則印刷、網上和電視廣告，35%印刷廣告有列明關於豁免令的「無牌聲明」，顯示這些廣告由非持牌地產代理刊登；網上廣告則有78%列明同類聲明，顯示這些由持牌地產代理刊登的廣告，所僱用的是非持牌營業員。上述聲明並無統一的表述方式。含無牌和免責聲明的印刷廣告中，約22%的字體小至連視力正常的人都無法輕鬆閱讀，而10％的無牌或免責聲明印刷模糊。

網上平台方面，免責聲明往往放在廣告末端，讀者需多番向下滾動頁面才能閱讀，容易被忽略。

消委會主席林定國稱，有廣告標指物業位置「是是旦旦」，更有廣告標榜「實用率210%」，卻無明確交代具體實用面積。他說，不少商戶標榜租金保證或不切實際的高租金回報為餌誘，而一些項目可能屬集體投資計劃，如事先沒取得證監會授權或認可，銷售這些產品或觸犯《證券及期貨條例》，建議將現行就資料披露及廣告宣傳的法定責任，擴展至銷售境外一手住宅物業的地產代理。