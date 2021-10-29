消委：境外樓屢見資訊失準誤導 倡地產代理須領牌 運房局：問題多因發展商

平均損失37萬 今年106投訴多涉內地

消委會昨日發布「境外置業添保障」研究報告指出，由2017年至今年8月接獲261宗涉境外物業銷售的投訴，消費者平均損失36.8萬元，所涉物業平均價近180萬元，損失最高個案逾87萬元，住宅物業個案中，近九成涉地產代理，63%涉非持牌代理。消委會今年將境外非住宅物業納入投訴範圍後，今年1至8月接獲106宗投訴，主要涉及物業地點在內地，近九成涉銷售手法。

有投訴人2019年11月被營業員推銷一個澳洲墨爾本物業，獲告知物業附近有長者之家及汽車旅館，投訴人以信用卡支付4萬元留位費，回家後搜尋物業資料，發現營業員口中的旅館位置原來是精神病復康中心。投訴人到物業代理辦公室要求退款，爭論時損毁部分家具，代理同意退款，但要扣除約4500元銀行費用及賠償受損家具，投訴人拒絕後無獲退款。

消委放蛇 七成半涉非持牌代理

消委會今年6至7月派員以「神秘顧客」方式走訪19家代理和1個發展商，涉36個境外樓盤，發現當中15間為非持牌代理，但當中12間均無提供「無牌聲明」（即代表為非持牌地產代理），而九成商戶提供的銷售資料、按揭資訊及建議等文件寫上免責聲明，惟營業員無提及，亦無就購買境外物業的風險作警告或建議獲取法律意見。

賣日本樓不懂看日文小冊子 樓書過期

消委會總幹事黃鳳嫺表示，其中兩次走訪過程中，營業員只提供日文小冊子及宣傳單張，更稱不懂日文，靠經驗及文中日語漢字猜出文章含義作日本物業買賣。消委會主席林定國稱，有營業員提供已過期的售樓書，聲稱樓盤今年初落成，惟6月推銷時仍未建成，提醒消費者買境外物業時勿心急，應主動詢問分期付款、按揭等細節再深思。

林又稱，《地產代理（豁免領牌）令》列明，專責處理境外物業的地產代理或營業員可獲豁免，毋須領牌，令港人買境外物業時或遇上無牌的營業員。他說加拿大卑詩省、馬來西亞、新加坡、台灣均要求銷售境外物業的代理商須領牌，消委會建議規定銷售境外一手住宅物業的地產代理及營業員須領牌，並建議就留位費引入不少於7天冷靜期等（見表）。

香港專業地產顧問商會會長蔡志忠表示，現時處理境外物業個案約六成屬持牌代理，他認為處理境外一手樓買賣是「隔山買牛」，故贊成劃一由持牌代理銷售。民主黨消費者權益政策發言人袁海文認為，應由持牌地產代理處理境外物業銷售，並應披露相關佣金供消費者參考。

運房局發言人回覆查詢稱，政府與地產代理監管局會細心研究消委會報告並適當考慮。局方表示，僅監管地產代理不能解決源於發展商的問題，亦不能有效減低香港買家風險，把責任轉嫁地產代理未必合理，例如留位費是否可退還、是否可設冷靜期，或取決於發展商。

地監局：規管代理無解涉發展商問題

地產代理監管局回覆稱，即使透過持牌代理交易，亦無法確保境外發展商如期建成有關物業或兌現承諾；對於消委會報告，尤其涉地產代理部分，局方會詳細研究有關建議，並與政府保持聯繫。地監局2016至2020年接獲120宗涉購買境外物業的投訴，當中107宗、即89％涉未建成境外物業。

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