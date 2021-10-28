教局關注學童輕生 倡學校安排活動舒展身心

有校長倡放寬學校場地准打波

籲社會聆聽代替批評

中學校長李建文稱，疫情下校園生活變單一，學生下午未能留校課外活動、在操場打球，反而離開校園後卻可到其他球場打波。他認為社區場所、戲院既然可維持開放，學校場地亦可考慮放寬使用。他稱，如教師督導及做足防疫措施下，讓學生運動及活動，這些校園內愉快的經歷，長期可加強預防及保護學生。

李建文稱，近日發生7宗學童輕生事件，來自不同年級及類型的學校，稱背後成因複雜，舉例稱社會大環境、停課衍生的問題都增加風險。在社會氛圍上，他稱單靠教師並不足夠，呼籲社會各界與教師合作，關懷、聆聽、支持，代替批評、指摘、放棄學生，「讓年輕人感受和相信有希望，無論如何都有我們陪伴」，認為不要看輕氛圍可成為的protective factor（保護因素）。

他稱，短期可做的是及早發現、介入、支援高危學生，稱現時不缺評估工具及指引，教師雖責無旁貸，但希望家長、社會「一齊做」，提高敏感度，主動交談及聆聽，往往可發現端倪。

教局促跟從機制及早識別高危學生

教育局於信件稱，學校須盡快檢視及提醒教職員跟從校內機制，讓班主任、輔導組等，及早識別高危學生、群組或級別，轉介社工及校本教育心理學家等支援及輔導，加強「守門人」角色。當局亦鼓勵學校安排校本精神健康活動，帶出重點信息（見表）；善用教育局「校園‧好精神」網站資源。

教聯會促政府增撥資源提供有系統訓練，目標在兩年內每校至少有1名教師接受「守門人」課程的培訓。