未商降接種年齡 有10歲童盼可「衝去」預約

新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅日前表示，預計一兩個月後，5至11歲兒童有機會可打疫苗。10歲的郭小朋友說，知悉自己可能有機會接種新冠疫苗後「很開心」，預計自己屆時應該會「衝去」預約接種。她了解有人打疫苗後出現副作用，但相信科學家研製的疫苗，故不擔心。

有女童「驚會死」 母：不欲冒險

黎小朋友現年11歲，她因害怕有生命危險和心肌炎而不考慮接種疫苗；又稱班上的同學都說不會打針，因為眾人「驚會死」。其母黎太表示，曾聽聞科興疫苗防疫作用不大，加上孩子正處於發育階段，因此不希望女兒冒任何風險接種科興疫苗。她透露自己上星期因工作需要接種首針復必泰疫苗，之後發燒兩天，故亦抗拒讓女兒接種復必泰疫苗。

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