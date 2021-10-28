出院條件改 科委會成員稱未獲諮詢 有意見指沒科學根據 「與內地接軌不是專家話事」

過去四改動 全經專家審視

翻查政府新聞稿，過去四次修訂出院條件均由衛生署公布，其中去年5月6日、7月7日、7月29日公布的改動，均有寫是由防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會，根據現有科學證據而更新建議。署方曾表明，雖然部分康復並出院的病人會繼續排放病毒核糖核酸（即「復陽」），但「科學委員會認同目前未有證據顯示有關情况具傳染性」。至今年8月6日的改動，則由上述科學委員會、疫苗可預防疾病科學委員會和行政長官專家顧問團檢視科學證據後更新。

防護中心：回顧不同措施訂出來

最新改動由食物及衛生局前晚發稿公布，內文沒提及有否諮詢專家意見，亦沒提當局有否檢視現有科學證據。被問到政府有否諮詢科學委員會、委員會是否認為新安排合理、會否認為行政決定「騎劫」委員會及科學證據，衛生防護中心總監徐樂堅昨日沒正面回應。他指新措施是「政府回顧不同措施訂出來」，盼將「所有有機會見到的風險拉到最低」。

有科學委員會成員透露，政府事前沒諮詢，而昨日會議討論新出院準則時，有意見認為「沒科學根據」。他指雖然與內地接軌事宜不到專家「話事」，「起碼記錄了不是專家意見」。

加密檢測沒諮詢感失望

護協促醫局交代安排

港府早前與內地商討「通關」事宜，內地專家除了擔心出院條件，另要求加密高暴露風險者的檢測頻率，醫管局前日表示加密檢測可行，盼集中臨牀部門，例如在臨時醫院實施。

香港護士協會昨日去信醫管局，對當局未有就加密檢測諮詢該會及同業感到失望，要求局方提供涉及員工類別、檢測流程等安排，並澄清會否擴展至所有公院。醫管局至截稿前未回應。

（新冠疫情）