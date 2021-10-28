養和研究：打次針後12周抗體跌 復必泰仍高科興11倍

需再研究釐清對有效率影響

研究比較接種兩款疫苗的醫護數據，197人打科興，100人打復必泰，當中打復必泰第二針後第二周，100%人驗出抗體陽性，第12周仍達99%；打科興第二針後第二周99.5%抗體陽性，第12周微跌至98.5%。但兩者抗體水平中位數隨時間下跌，科興第二針後第二周為721.3 AU/mL，第12周跌至253.6 AU/mL；復必泰第二針後第二周達9704.15 AU/mL，跌至第12周的2840.25 AU/mL。

替代中和抗體方面，科興第二針後第二周，94.4%人驗出陽性，第12周跌至62.4%；復必泰第二針後第二周100%人驗出陽性，第12周仍達99%。研究稱，222人第二針後第12周仍驗到替代中和抗體，與年紀較輕有關。研究指出，數據顯示打科興或復必泰後抗體水平快速下跌，而打復必泰者的替代中和抗體較持久，但仍需進一步研究釐清抗體減弱對疫苗有效率及對重症保護的影響。

另外，根據最新一期疫苗安全監察報告，衛生署今年9月接獲兩宗懷疑打針後出現吉巴氏綜合症個案，檢視臨牀數據後一宗被認為不屬吉巴氏綜合症，另一31歲女子打復必泰27日後四肢無力，入院後情况穩定。報告指沒證據顯示吉巴氏綜合症個案數字超過背景發病數字。

兩宗針後現橫貫性脊髓炎 一待評估

同期衛生署接獲兩宗打疫苗後出現橫貫性脊髓炎個案，一宗需更多臨牀資料才能評估，另一35歲男子打復必泰後左足底麻痹及左後腿有抽筋感覺，治療後已出院。據港大由醫管局收集的初步資料，過去3年12歲或以上人口中，每年平均有48宗橫貫性脊髓炎新病例紀錄。

（新冠疫情）