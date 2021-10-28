免疫力弱者優先 其次接種科興者 科委會倡3類人打第三針 選復必泰

免疫力弱須隔4周接種 打科興者隔半年

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會後表示，委員會建議三類人接種第三針。第一類為免疫力弱者，須與第二針相隔至少4星期，相關患者包括需接受化療或電療的活躍癌症病人、接受器官或骨髓移植患者、需要洗腎者、愛滋病患者，以及服用抑制免疫系統藥物的風濕病患者。專家說本身打兩針科興的人，第三針可接種產生更好免疫反應的復必泰。

第二類為已接種兩針科興的市民，尤其是有較高感染風險的人，包括60歲或以上長者、醫護人員，參與抗疫工作、提供跨境運輸或在管制站和港口工作的人員，以及長期病患者，委員會建議這些人相隔第二針至少6個月接種第三針，可選擇「溝針」接種復必泰。至於第三類，為上述較高風險群組中已接種兩針復必泰的人，專家不建議轉疫苗，暫時沒有數據顯示滅活技術平台的疫苗會產生更好的免疫反應；如對復必泰產生嚴重過敏反應，則可轉打科興。

曾染疫者可詢醫生打第二針

對於曾經染疫的康復者，應否接種加強劑的數據不足。許樹昌表示，康復者接種一針可維持較高的抗體水平，但抗體仍會隨時間減少，如需到高危地方工作或讀書，應與醫生商討需否補打疫苗，第一劑和第二劑應相隔6個月。

防護中心稱盡快安排 需要會加購疫苗

被問到何時可打第三針，衛生防護中心總監徐樂堅表示，當局會逐步、有序地推行，希望盡快為免疫力低、醫護人員、長者等安排第三針接種，他相信當局很快可向市民講述最新安排。截至昨晚，本港合共有超過167萬人已接種至少一針科興，其中逾161萬人已打兩劑。被問到有否足夠疫苗，徐回應，如有需要，政府會加購疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，目前最終目的是為年滿18歲、接種科興的人打第三針，但有優先次序，先安排高風險群組接種，「到最終打到沒有病痛、不太大年紀，一直降到40歲、30歲，甚至是18歲以上，基於所有科學印證都是值得打的」。至於不屬高風險、已打兩針復必泰的人，他指現時建議並非「一世無得打第三針」，相信該批人最終都要打第三針，只不過是時間及疫苗種類的考慮。

研究：打科興後打復必泰 較多現副作用

第三針副作用方面，許樹昌稱，根據中大研究，將80名完成接種兩劑科興的人，隨機各分配40人接種復必泰或科興作為加強劑，打復必泰組別的有35人針口痛，科興的則有12人；復必泰組別亦有較多人感疲倦、肌肉痛，惟全部症狀一周內消退，沒嚴重副作用。

至於世衛建議流感疫苗可與新冠疫苗同時接種，聯合科學委員會昨日就此討論。劉宇隆表示，委員會認為本港在「清零」政策下，有足夠時間接種疫苗，採取比較小心的方案，期望清晰區分兩款疫苗接種後的反應或副作用，維持接種兩類疫苗須相隔14日，但會彈性處理。

此外，本港昨日新增5宗輸入個案，其中3宗涉及L452R變異病毒株。新增個案中，54歲男患者由美國抵港，他居於愉景灣海澄湖畔閒澄閣，任職貨機機組人員，3月及4月在港接種兩劑復必泰疫苗。

明報記者

（新冠疫情）