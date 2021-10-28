免疫力弱者優先 其次接種科興者 科委會倡3類人打第三針 選復必泰

【明報專訊】本港接種新冠病毒疫苗劑數至昨日突破900萬劑，衛生防護中心轄下的聯合科學委員會昨聯同行政長官專家顧問團開會，商討第三針接種安排。委員會建議三類人須補打第三針，最優先是免疫力弱者，其次是逾160萬接種兩針科興的人，尤其是年滿60歲、醫護人員等高風險者，以及已接種兩針復必泰並有較高感染風險的人。專家基本上都建議第三針注射復必泰。防護中心表示，當局會因應專家建議盡快作出安排，按優先次序推行接種；如有需要，政府會加購疫苗。
免疫力弱須隔4周接種 打科興者隔半年
新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會後表示，委員會建議三類人接種第三針。第一類為免疫力弱者，須與第二針相隔至少4星期，相關患者包括需接受化療或電療的活躍癌症病人、接受器官或骨髓移植患者、需要洗腎者、愛滋病患者，以及服用抑制免疫系統藥物的風濕病患者。專家說本身打兩針科興的人，第三針可接種產生更好免疫反應的復必泰。
第二類為已接種兩針科興的市民，尤其是有較高感染風險的人，包括60歲或以上長者、醫護人員，參與抗疫工作、提供跨境運輸或在管制站和港口工作的人員，以及長期病患者，委員會建議這些人相隔第二針至少6個月接種第三針，可選擇「溝針」接種復必泰。至於第三類，為上述較高風險群組中已接種兩針復必泰的人，專家不建議轉疫苗，暫時沒有數據顯示滅活技術平台的疫苗會產生更好的免疫反應；如對復必泰產生嚴重過敏反應，則可轉打科興。
曾染疫者可詢醫生打第二針
對於曾經染疫的康復者，應否接種加強劑的數據不足。許樹昌表示，康復者接種一針可維持較高的抗體水平，但抗體仍會隨時間減少，如需到高危地方工作或讀書，應與醫生商討需否補打疫苗，第一劑和第二劑應相隔6個月。
防護中心稱盡快安排 需要會加購疫苗
被問到何時可打第三針，衛生防護中心總監徐樂堅表示，當局會逐步、有序地推行，希望盡快為免疫力低、醫護人員、長者等安排第三針接種，他相信當局很快可向市民講述最新安排。截至昨晚，本港合共有超過167萬人已接種至少一針科興，其中逾161萬人已打兩劑。被問到有否足夠疫苗，徐回應，如有需要，政府會加購疫苗。
疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，目前最終目的是為年滿18歲、接種科興的人打第三針，但有優先次序，先安排高風險群組接種，「到最終打到沒有病痛、不太大年紀，一直降到40歲、30歲，甚至是18歲以上，基於所有科學印證都是值得打的」。至於不屬高風險、已打兩針復必泰的人，他指現時建議並非「一世無得打第三針」，相信該批人最終都要打第三針，只不過是時間及疫苗種類的考慮。
研究：打科興後打復必泰 較多現副作用
第三針副作用方面，許樹昌稱，根據中大研究，將80名完成接種兩劑科興的人，隨機各分配40人接種復必泰或科興作為加強劑，打復必泰組別的有35人針口痛，科興的則有12人；復必泰組別亦有較多人感疲倦、肌肉痛，惟全部症狀一周內消退，沒嚴重副作用。
至於世衛建議流感疫苗可與新冠疫苗同時接種，聯合科學委員會昨日就此討論。劉宇隆表示，委員會認為本港在「清零」政策下，有足夠時間接種疫苗，採取比較小心的方案，期望清晰區分兩款疫苗接種後的反應或副作用，維持接種兩類疫苗須相隔14日，但會彈性處理。
此外，本港昨日新增5宗輸入個案，其中3宗涉及L452R變異病毒株。新增個案中，54歲男患者由美國抵港，他居於愉景灣海澄湖畔閒澄閣，任職貨機機組人員，3月及4月在港接種兩劑復必泰疫苗。