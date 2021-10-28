報名者質疑因「難守山查衣飾」 運動員：清零才比賽較難

渣馬國慶酒會不禁 「聯想政治原因」

今年首次報名毅行者的陳先生（化名）昨日收到樂施會電郵通知，稱活動不獲政府批准，對此失望。他說，過去渣馬可在市區舉行，參加者及工作人員約2萬人，相對毅行者在郊野公園舉行卻被禁止。他質疑政府藉防疫為名，實為不希望某些東西出現，「山上無可能派人守住，查核穿著什麼衣服，有無紋身，可能不想看到這些畫面」。他又說，去年疫情嚴峻，市民照樣行山玩樂，他認為毅行者賽道有其他公眾，情况就如平日行山一樣，惟政府現在卻說賽道不能阻隔參加者和公眾接觸，「不如把山徑封閉」。

運動員稱比賽重要 「世界都慢慢恢復」

在渣馬女子馬拉松精英組—壯年組奪得第三名的司徒兆殷，亦有報名參加毅行者。她今年首次報名參加，對無法以實體形式舉行表示失望。她說，從防疫方面比較，渣馬在公路舉行，沒有其他人可進入，而當她遇到多人時都盡量戴回口罩，惟毅行者在山上舉行，參加者或會聚在一起休息和補給。她說，明白疫情下要舉行大型賽事困難，但認為要取捨，「雖然我不是全職運動員，但（運動員）要有成績、曝光率，比賽也很重要，只是訓練也不夠。疫情下要取捨，你說要零確診才進行（比賽），比較難，全世界都慢慢恢復」。

藝人吳業坤亦已報名參加毅行者，他上周四曾在facebook分享訓練照片。他昨回覆本報表示，如果大會之後安排新的舉行日期，屆時會看時間是否配合。

（新冠疫情）