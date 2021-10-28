准渣馬萬人衝線 禁4000毅行起步 樂施會引述政府：郊外難阻公眾跑手接觸或播疫

回應是否公平審批大型活動

民政局：因應每宗申請慎重考慮

樂施毅行者繼前年及去年分別因社會運動及疫情取消後，連續第3年無法舉行。反觀過去周日（24日），近兩萬人參與的渣打香港馬拉松順利舉行。毅行者及渣馬大會均要求參加者接種新冠疫苗及檢測（見表）。

本報昨查詢民政事務局，政府考慮審批每項大型運動賽事時是否公平看待，民政事務局發言人表示，樂施毅行者於麥理浩徑舉行，全程約100公里，涉及數千名參加者及工作人員連續3日橫跨數個區域舉行，由於活動難以採取有效措施阻隔公眾及參加者接觸，存有潛在傳播疫情風險，政府已通知主辦機構不支持舉行。

局方稱，全球各地疫情仍然非常嚴峻，個案數字仍居高不下。疫情持續期間，政府繼續以嚴謹態度處理任何「豁免群組聚集」的申請，並因應每宗申請不同情况和防疫措施慎重考慮，以防本地疫情惡化。

稱應當局要求多次更新防疫細節

樂施會昨日公布消息，對於突然知悉活動的「豁免群組聚集」申請不獲批，未能如以往以實體形式舉行，感到極為失望和無奈。樂施會又稱過去多月應當局要求，先後多次更新防疫細節，包括大幅減少隊伍數目、不建議安排支援隊伍、於檢查站提供更多獨立包裝食品、參加者須接種兩劑新冠疫苗及提交活動前48小時陰性檢測報告等，但一直沒有收到明確反對通知。

連續3年取消 樂施會啟後備方案

樂施會表示，正積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間，讓樂施毅行者「以全新模式呈現」，現正待相關部門的許可證審批。另外，樂施會表示，已繳交報名費、登記費及捐款的隊伍，可獲退回費用，詳情將於數日內公布。民政事務局昨稱，並沒有收到樂施會後備方案的資料。

學者：渣馬賽道易管時間短

毅行者補給站聚人

教育大學健康及體育學系高級講師雷雄德表示，不太了解政府不批准毅行者原因，稱大型活動賽會需要向政府提交防疫方案，他指出馬拉松與毅行者不同之處，是前者賽道較易管理，賽事時間較短；而毅行者路徑100公里，過程需要飲食補給，補給站會有人流聚集，估計政府不批准的原因與人流較難分隔管理有關。

另外，為了日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，特區政府昨宣布延續現行社交距離措施的有效期14天，直至11月10日為止。

明報記者

（新冠疫情）

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