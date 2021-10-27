船期不穩 雪藏雞翼料貴一兩成 米價或漲一成 聖誕樹恐難及時抵港

泰國越南米價維持高位

根據工業貿易署統計數字，泰國香米平均零售價從2019年每公斤13.11元升至2020年14元，今年首3季平均零售價亦維持在13.57元高位；越南香米升幅更顯著，平均零售價自2017年開始一直上升，從每公斤7.87元，升至2020年10.30元，今年7至9月更升到10.83元歷史高位（見表）。

供應商稱歐美貨櫃滯留運費增

本港糧油供應商通泰行負責人李豐年稱，船期不穩定的問題打從疫情之初已浮現，「很多船滯留碼頭，上面好多貨櫃，全部塞在碼頭，所以運費上升了很多，例如歐美，以前一兩千元美金一個貨櫃，可以上升10倍到現在一萬多兩萬美金一個；東南亞、台灣的比較好，有一些幾百元港幣（一個櫃），但最貴一萬多元都試過」。他相信歐美冷凍食品加價幅度會比較大，而泰國、越南疫情亦嚴峻，影響食米供應，「越南試過幾個港口封過，所以（食米）都有加價空間，大約5%至10%，短期內應該都會供應不穩定」。香港食品委員會主席吳永恩昨在港台節目《千禧年代》表示，冷凍食品如雪藏雞翼供應減少，相信成本上升會轉嫁至消費者身上，料加價一成至一成半。

聖誕樹批發商停接單 詢客改空運

除了糧油雜貨外，節慶用品亦受影響。「富記鮮花批發」由美國進口聖誕樹，負責人鄭先生說，今年船運費用上升8%，而聖誕樹理應這兩周內卸上貨船，至今仍未上船。

上年11月已開始訂購聖誕樹的鄭先生說現在「無得驚」，他10月初得悉美國貨船出口有阻滯，10月18日起已暫停接收新訂單，並詢問部分客人會否考慮以空運方式運送。據他了解，部分行家選擇購買歐洲和意大利進口的聖誕樹，避免受航運延誤影響。

另一出售聖誕樹的花墟商店職員表示，今年美國進口的聖誕樹來貨價上漲不少，但店舖沒有大幅加價。她表示仍未收到聖誕樹的來貨消息，店舖仍接新訂單，「做到的都會照做，沒有貨就會退款」。

物流界料凍肉零售「不夠膽」進取加價

香港物流協會會員事務委員會主席古博誠解釋，疫情開始後，航空載運量因航班急劇減少而下降，海運變成主要貨運途徑，惟歐美城市不少碼頭如洛杉磯、紐約等港口都出現問題，「他們城市有lockdown（封城），碼頭工人、拖頭司機年紀又比較大，很多人沒有上班，就算船去到想落貨都沒有人去拿。就算收貨，要找人拆櫃都要兩三日，所以『回櫃』比正常慢很多。聽講現在有幾十條船在LA（洛杉磯）不能落貨」。古博誠認為香港一向有不少凍肉儲備，估計在運費增加一至三成的情况下，未必即時反映在市場價格上，「你問（零售商）會否很進取，收多很多錢？不太覺得他們夠膽做這個動作，要看大環境，加了消費者都未必『食』到」。

（新冠疫情）