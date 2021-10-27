周五起12至17歲者打一針可入境

科興申下調適齡至3歲以上

此外，衛生防護中心總監徐樂堅表示，政府本月中旬已收到科興申請更改適用年齡至3歲或以上，並審核科興提交的資料和跟進，將交新冠病毒疫苗顧問專家委員會考慮，再向食衛局長提出建議是否批准申請。

食衛局昨公布調整兩項抵港者接種新冠疫苗的安排，本周五起生效。新規定下，12至17歲來港者如在14天前已接種一劑復必泰，可視為符合規定。如12至17歲香港居民從A組指明地區（例如英國）來港，須檢疫21日及於第26日接受強制檢測；從B組或C組地區抵港，分別須接受14或7天檢疫，並遵從相關強檢要求。

至於已接種一劑的香港居民，如接種後獲醫生證明其因健康理由未能打第二針，可例外獲准從A組指明地區來港，並接受21天檢疫。

留學少年可返港 母喜泣稱「鬆口氣」

16歲兒子滯留英國的何太獲悉新安排後喜極而泣，她說早前與政府部門「糾纏得好慘」，現終可鬆一口氣，兒子會於當地時間周五上機回港。

徐樂堅說，專家早前建議12至17歲兒童接種一針復必泰，是考慮當時本港沒爆發、疫苗保護率及接種風險而作平衡，但打一針保護效率不及兩針，當局會繼續檢視，不排除改動，強調打一針並不是完成接種。

（新冠疫情）