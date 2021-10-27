爭通關 林鄭：大削免檢疫群組 餘「非常緊急」者豁免 學者：長期收緊或令外資撤離

免檢疫曾引爆第三波 當時稱豁免必要

香港及內地政府早前就通關磋商，林鄭月娥昨早出席行會前表示，中央提出如何令香港的防疫工作跟內地較一致，港府提交了意見，會逐一落實，包括從海外或內地入境免檢疫的群組大部分會取消，「只剩下一些非常緊急和有必要性的、跟香港日常運作有關的人士，譬如一些跨境貨車司機，仍然可以免檢疫往來兩地」。她說，香港優勢在於可進入內地，否則香港作為國際金融中心的吸引力會大減，至於外國，如果當地疫情穩定，A組國家可以降為B組或C組，入境者檢疫期會縮短，相信會紓緩商界困難。

料通關初期設限額 不會六七口岸齊通

被問及是否在12月首階段通關，林鄭月娥說愈早通關愈好，但預計通關初期規模會很小，不會如以往有六七個口岸，並設配額。

商務及經濟發展局長邱騰華昨在立法會經濟發展事務委員會表示，自從有「來港易」和「回港易」，在內地設廠港商已沒需要豁免，或會收緊。

今年每月至少3.6萬人免檢疫入境

據疫情專題網站，現時有36類從內地、澳門或台灣抵港者可免檢疫，從外國抵港則有12類人免檢疫，包括銀行業高級行政人員、在內地設廠港商等。豁免者入境時會獲發醫學監察通知書，據衛生署數字，今年每月約發出3.6萬至4.7萬份醫學監察通知書，本月至25日發出約3.6萬份。據工業貿易署數字，疫情以來至本月22日，在內地設廠港商、在內地從事生產作業的港商兩項豁免共批出約1.6萬宗申請，涉約2.7萬人。財經事務及庫務局負責的金融業及上市公司合資格者豁免安排，疫情以來至本月25日共收到388宗申請，86宗獲批。

運房局負責的豁免檢疫群組較多，如在內地進行物流和港口等活動者有264人獲豁免，另有多個群組不需審批，包括一萬多名跨境貨車司機、機組人員等。至於去年引爆第三波疫情的貨船船員，過去一個月有579人抵港登船。

陳振英：收緊可理解 廠商會：沒有影響

金融界立法會議員陳振英說，業界需豁免檢疫的情况不算多，若本港檢疫安排需與內地標準看齊，以達至通關，是為了向一個更大的目標努力，個別行業需收緊豁免安排是可以理解。

廠商會永遠名譽會長吳宏斌說，回港易推出後已很少內地設廠港商要向工貿署申請豁免檢疫，故即使取消該群組也沒影響。他擔心回港易名額不足，促請政府讓在內地有投資的人優先取得回港易名額。

學者質疑僅內地通關 經濟效益不大

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，取消豁免檢疫措施短期內未必對本港國際金融中心地位有影響，但若日後新加坡、英國等採取「與病毒共存」策略的地方疫情受控，而本港繼續維持嚴謹措施，約半年後在港外資或會離開。他又說，政府將與內地通關說得「天咁大」，他對此有保留，因估計通關初期會有名額等限制，相信帶來的經濟效益不會很大。

明報記者

（新冠疫情）

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