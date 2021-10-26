控六四煽惑集結 稱「受刑亦無怨無悔」 鄒幸彤自辯：不如說港人煽惑我按良知行事

鄒幸彤昨在無律師代表下自辯，她自言捲入不少官司，全涉支聯會和六四，「控罪層層疊加，反映政權如何打壓、消滅六四記憶」。她由1989年「坦克人」事件說到2016年「六四酒案」，指內地不斷打壓六四悼念，唯獨港人守護真相，「六四維園見，是無數香港人每年最重要的約定之一」。

裁判官陳慧敏質疑，六四的歷史背景與本案無關，「集會自由不是絕對，不是大於一切」。鄒回應稱，她寫文章的意圖與六四歷史有直接關係，強調警方有政治目的消滅六四燭光；她說，自從六四紀念館關閉、港台節目刪去六四長跑的片段，乃至支聯會宣布解散，「這樣打壓下去，六四記憶就快要斷」。

官質疑六四史無關本案

鄒：警有政治目的滅燭光

鄒幸彤表明，法庭要將警方禁止六四集會一事放在社會脈絡去看，無論警方以疫情或《公安條例》為理由，都只是「方便的藉口」，而如果民間不反抗，形同默許六四真相被掩埋，所以她以文章呼籲毋忘六四，「不要被白色恐懼癱瘓行動能力」。

稱集會早取消 不存在未批准集結

對於本案，鄒批評控罪涉及煽惑一個無指定地點的集會，「究竟哪裏集結，全香港定全世界？」即使現時無可能出現大規模集體行動，她認為每個人都可以用個人力量守住維園燭光，「正如當年的『坦克人』，他不是見到後方成千上萬人跟隨，他才這樣做，而是即使他孤身一人，他都必須去做這件事，因為這是正確的事」。

控方大律師黃錦卿盤問指，警務處長是否有權禁止六四維園集會。鄒同意《公安條例》授權警方這樣做，但支聯會已取消當晚集會，故不存在任何未經批准集結，即使警方禁止支聯會在維園集會，「不等於將維園變成禁地」。

稱「堅守陣地」指「堅守悼六四」

控方提及涉事Twitter文章，質疑鄒說市民「早就知道6月4日，該做什麼」，旨在呼籲公眾參加維園集會。鄒表示，只想鼓勵每人以自己方法悼念六四，「都話支聯會無得搞集會，我很愧疚」。被問到「堅守陣地」是否等同堅持參加維園集會，她稱維園是本港最具六四象徵意義的地方，但強調意指「堅守悼念六四」。

控方接下來讀出涉事《明報》文章，指鄒提出「反抗不是送頭」，屬鼓吹群眾違反警方禁令，前往維園聚集。鄒重申不明白為何步入維園就會違法，「反抗和違反禁令是兩回事」。鄒作供完畢，案件押後至12月2日結案陳辭。

【案件編號：WKCC2595/21】