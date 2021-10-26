前年起收緊多項查冊 涵生死紀錄及車牌

蔡玉玲查車牌 虛假陳述罪成

更改車牌查冊安排早於前年開始收緊。香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲曾使用車牌資料，追查7．21元朗襲擊事件，並選取查閱用途為「其他有關交通及運輸的事宜」，在今年中被裁定兩項虛假陳述罪成，是首次有記者因此惹上官非；運輸署事後被揭2019年在無公布下，於查閱車牌申請書的用途中刪去「其他」選項，將之改為「其他有關交通及運輸的事宜」。

財經事務及庫務局亦分階段收緊公司註冊處查冊安排，董事可用通訊地址代替住址，及拒絕讓公眾查閱其完整身分證號碼；7類可申請取閱上述資料的指明人士為公職人員、律師、會計師等。

私隱署：設立目的各部門定

個人資料私隱專員公署稱，所有查冊者須符合《個人資料（私隱）條例》的規定，除非獲得資料當事人同意，從公共登記冊收集的個人資料，只可用於設立登記冊時的目的，而設立目的「由部門按相關法例及政策制定」。公署補充，《私隱條例》有豁免條文，讓資料使用者可使用收集到的個人資料於新目的，例如新聞活動，惟須按個別實際情况而定。