擺機影跑手 警：測試估人流 不識別任何人

本報記者昨早在西隧九龍往香港方向出入口，拍攝到警方在天橋上架設攝錄機系統，並拍攝到工程人員使用的電腦屏幕上顯示不同選手的「ID」。屏幕上有「People Counting System」（人數統計系統）字眼。

鄰近跑手ID排序近 業界料系統計人數

香港資訊科技商會私隱及網路安全副主席范健文看過本報拍攝的圖片後表示，電腦屏幕上顯示的選手「ID」僅得號碼，與渣馬跑手的選手號碼有別；而且跑手與身邊跑手的「ID」數字排序相近，「除非跑手是朋友，約好一起跑，否則數字排序不會那麼相近」，相信有關系統是協助統計人數用。

本報拍攝到的攝影鏡頭上印有「AXIS」名稱，翻查一家同名的公司網站，該公司有人數統計功能的系統，「可以安裝在網絡攝像機上的分析應用程序」。據稱該程序可跟蹤有多少人在當前區域，以及估計人員在區域內度過的平均時間。本報向該公司查詢該攝錄系統是否獲警方採購使用，截稿前沒有回覆。

警方回覆查詢表示，有關器材屬警方測試中的人流估算系統，昨日安排是實地測試系統在戶外使用的成效，又稱該系統獨立運作，只用於估算經過所設定地點的人數，其技術不涉及識別任何個別人士，亦不涉及跑手資料。警方表示，為確保大型活動的公共安全及公共秩序，正測試相關估算人流技術以用作風險評估，藉以進一步提升處理大型活動的能力及在行動中調配資源的效能。

選手稱檢查手帶沒發現晶片

另外，對於跑手手帶有否能被偵測功能，選手曾小姐昨向本報表示，於取得選手包後檢查過手帶，沒發現內有晶片，相信並非用作監察。她說，她在證明已打疫苗及申報身體狀况後取得手帶，被提示至比賽開始前不能脫下，相信手帶是防止選手「掉包」所用。