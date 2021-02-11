「香港加油」被禁 跑手更衣遮紋身 渣馬上周指四字無問題 賽後稱「不希望加入政治元素」

渣馬上周一舉辦賽事簡介會時，籌委會主席高威林被問及如有跑手展示「香港加油」字句時會如何處理，他當時稱四字的含意無問題，惟田徑總會及後兩度發聲明，指運動不應加入政治元素或口號，又警告如有違法或違規行為，或轉介執法部門介入（見表）。

有被帶安檢站查10分鐘 有跑手憤而退賽

賽事昨早展開，在10公里起步點西隧收費廣場，有個別跑手因身穿印有「香港」（打橫看是「加油」二字，下同）字眼上衣，先被警員截查及搜身，及後被帶到賽會的保安檢查站被查5至10分鐘。選手蘇先生應要求更換衣服，並將上衣放進外套口袋，他引述大會人員稱，如比賽期間重新穿上該上衣「後果自負」。被問有關安排是否合理，蘇稱「不到我評論，大家都明白」。

另一跑手要求將上衣反轉穿上仍被大會拒絕作賽，他事後斥安排不合理，盛怒下退賽。有跑手的小腿紋有「香港」字眼被警員截查，大會人員着他「自己出去搞掂先啦」，他以膠布遮蓋紋身後獲准作賽。

「不會太自我審查 著覺得最舒服嘅衫」

全馬跑手林先生身穿背後印有「香港」字眼及區旗的黃色背心，未有被截查或要求更換。他說其上衣為自己跑會的服飾，過往都會穿著這「戰衣」作賽，稱只想專注比賽，「不會太自我審查，著覺得最舒服嘅衫」。

高威林賽後被多次追問事件時回應說：「渣打香港馬拉松是一項體育活動，不希望加入任何政治元素」，被問到「香港加油」與「政治元素」的關係，高稱沒補充。他又說，看不到有選手因身穿印有「香港」二字的服裝而被取消資格，反問「如果有代表香港的運動員，（衣服）寫住『香港』咁點呀？」本報昨日向大會查詢有多少選手被要求更衣或遮蔽「香港加油」標誌，至截稿前沒回覆。

高威林沒答四字與政治關係 警未接相關個案

參與半馬賽事的公務員事務局長聶德權於賽後被問及事件時說，希望所有參賽者能遵從大會規定及安排，令賽事能順利舉行。

昨有多名警員截查參加者，賽事期間高調安排警車及警員於賽道駐守，並以新攝錄系統計算人數（見另稿）。警方回覆查詢表示，針對大型體育活動包括馬拉松，警方會一如以往投放相應警力協助交通改道及人群管制，以維持公共安全及公共秩序；若主辦單位執行大會守則時遇上破壞社會安寧甚至違法情况，可向警方要求協助。是次活動期間，警方並未接獲相關個案。

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