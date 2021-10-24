創會年半銀行開戶不果 解散因「無力感」

幼師人手緊絀，流失率高，工會成立初衷之一是盼推動制訂「幼師薪酬表」，亦曾在疫情初期，為被減薪、放無薪假或停薪留職的幼師發聲。楊說，本已寫好來年的工作計劃書，惟自教協解散後情况急轉直下，工會空間被「壓縮又壓縮」，一個個友好工會相繼宣布解散，一個個理事計劃移民，只好重新審視前路。

租不到會址 辦講座講者怕惹麻煩

他說，幼教工會於成立之初已向一家本地銀行申請開戶，職員不斷轉介給其他同事，拖延三四個月後一度無回音。至今年暑假，該會接到銀行回信，稱需重新申請。他又說，無人願意租借場地給該會，最終只能到職工盟租用一個郵箱作通信會址，笑言成員每次開會都「四海為家」。

楊家豪稱，近月無論籌備求職平台或舉辦講座均處處碰壁，有講者明言擔心被人發現曾出席講座會惹麻煩，拒絕出席，一眾理事認為難再以工會身分為業界謀福祉，最終於本月3日投票通過解散，工會「壽命」僅一年半。他說該會只是為業界服務，「好重無力感，只係做番業界嘢，就扣頂帽話同政治有關，明明無任何政治色彩，只係因成立個時間好容易畀到位人哋入」。楊稱，據他所知，僅數個在修例風波早期成立、人數較多的工會能租到會址及申請銀行戶口。他說幼教工會雖已成過去，但他未來仍會以個人身分協助業界，如自發交流業界困難、互相幫忙等。他勉勵仍在堅持的新生工會繼續努力。