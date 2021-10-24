原擬為教協接棒助業界 解散前籌備求職網 幼教工會嘆無公司願接

【明報專訊】教協今年8月啟動解散程序，掀起新一輪工會解散潮。香港幼兒教育工作者工會當時曾籌備一個與教協網上教育求職平台相似的網站，惜未能敵過解散潮，該工會與職工盟同於本月3日宣布解散。前幼教工會主席楊家豪接受本報訪問時說，解散前曾向逾10間網頁設計公司查詢報價等，冀協助設立教育求職網，惟大部分公司聽到「工會報價」後紛紛表示無合作空間，僅一間願與他繼續商討，至中段亦遭對方上司叫停，「佢打畀我提過上頭有壓力」。
多稱「無合作空間」
教協解散前有逾9萬名會員，是教育界最大工會，解散時適逢暑假教師求職黃金期，大批教育工作者頓失求職資訊平台。幼教工會早在教協宣布啟動解散程序時，已「接棒」籌備一個相似的教育求職網站，四處向網頁設計公司查詢報價，希望能讓網站盡快出台，方便業界求職。
曾有200多名會員的幼教工會本月宣布解散。前主席楊家豪表示，該會曾打算將大部分經費用在設立教育求職平台，不過，隨着教協、支聯會及職工盟等「老牌」工會和組織相繼土崩瓦解，一眾於爆發反修例風波後成立的新生工會亦未能堅持，不少公司聽到「工會」二字已避之若浼。他透露，工會曾向10多間網頁設計公司查詢報價，預算甚至比市價超出一倍以上，約10間公司回覆，幾乎全部稱「無合作空間」或「手上太多project（項目）未能合作」。
聞「工會」紛避退 碰釘牽動解散
楊家豪說，最終僅一間公司繼續與他接洽，對方亦較有誠意，不時致電商討網頁版及手機版設計，「當時安心，諗住搞掂」，豈料某天上班時突然接獲對方電郵，稱經過團隊溝通後，認為工會的項目不適合該公司（isn't a good fit for our team），又稱與其日程出現衝突（scheduling conflicts）而未能合作。楊說，該公司有職員其後親自回電解釋，「佢提過上頭有壓力，話唔係好方便，我哋一路傾咗咁耐，都少少心照」。
連番努力換來到處碰釘，楊感嘆工會查詢報價時已仔細交代網站設計及用途，包括素材、排版等，只需提供簡單設立網站的服務，「所有素材我哋都可以提供，但簡單嘅商業服務都提供唔到，個網站做唔到，都係牽動我哋工會解散嘅原因之一」。
稱失教協難求職 招聘「倒退」
過往教協在其網站設教育職位空缺平台，求職者可登入平台查閱業界職位空缺，學校及相關教育機構亦可登入其帳戶發布求職資料。楊形容該平台以前是進入教育界的「關口」，無論教師或校工等非教育人員，均會使用該網站，「無咗真係好大影響，教協解散頭幾日，我不斷接到業界求助電話問『邊度有工開』，讀書時老師都教大家搵工上教協」，現時求職者只能逐一瀏覽辦學團體網站的職位空缺資訊，或用傳統方式，靠「人搭人」介紹。
除了求職困難，平台的消失亦影響學校招聘，他稱不少學校表示無網站後不知道如何招聘，在勞工處刊登廣告又怕無人應徵。他笑言曾在網上見到業界討論，稱有學校不知如何應對，索性在校門貼招聘告示，「好似倒退好多年」。