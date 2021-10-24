原擬為教協接棒助業界 解散前籌備求職網 幼教工會嘆無公司願接

多稱「無合作空間」

教協解散前有逾9萬名會員，是教育界最大工會，解散時適逢暑假教師求職黃金期，大批教育工作者頓失求職資訊平台。幼教工會早在教協宣布啟動解散程序時，已「接棒」籌備一個相似的教育求職網站，四處向網頁設計公司查詢報價，希望能讓網站盡快出台，方便業界求職。

曾有200多名會員的幼教工會本月宣布解散。前主席楊家豪表示，該會曾打算將大部分經費用在設立教育求職平台，不過，隨着教協、支聯會及職工盟等「老牌」工會和組織相繼土崩瓦解，一眾於爆發反修例風波後成立的新生工會亦未能堅持，不少公司聽到「工會」二字已避之若浼。他透露，工會曾向10多間網頁設計公司查詢報價，預算甚至比市價超出一倍以上，約10間公司回覆，幾乎全部稱「無合作空間」或「手上太多project（項目）未能合作」。

聞「工會」紛避退 碰釘牽動解散

楊家豪說，最終僅一間公司繼續與他接洽，對方亦較有誠意，不時致電商討網頁版及手機版設計，「當時安心，諗住搞掂」，豈料某天上班時突然接獲對方電郵，稱經過團隊溝通後，認為工會的項目不適合該公司（isn't a good fit for our team），又稱與其日程出現衝突（scheduling conflicts）而未能合作。楊說，該公司有職員其後親自回電解釋，「佢提過上頭有壓力，話唔係好方便，我哋一路傾咗咁耐，都少少心照」。

連番努力換來到處碰釘，楊感嘆工會查詢報價時已仔細交代網站設計及用途，包括素材、排版等，只需提供簡單設立網站的服務，「所有素材我哋都可以提供，但簡單嘅商業服務都提供唔到，個網站做唔到，都係牽動我哋工會解散嘅原因之一」。

稱失教協難求職 招聘「倒退」

過往教協在其網站設教育職位空缺平台，求職者可登入平台查閱業界職位空缺，學校及相關教育機構亦可登入其帳戶發布求職資料。楊形容該平台以前是進入教育界的「關口」，無論教師或校工等非教育人員，均會使用該網站，「無咗真係好大影響，教協解散頭幾日，我不斷接到業界求助電話問『邊度有工開』，讀書時老師都教大家搵工上教協」，現時求職者只能逐一瀏覽辦學團體網站的職位空缺資訊，或用傳統方式，靠「人搭人」介紹。

除了求職困難，平台的消失亦影響學校招聘，他稱不少學校表示無網站後不知道如何招聘，在勞工處刊登廣告又怕無人應徵。他笑言曾在網上見到業界討論，稱有學校不知如何應對，索性在校門貼招聘告示，「好似倒退好多年」。

明報記者 何瑞芬