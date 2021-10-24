國安法生效後 政府凍結資產約4億

凍結黎智英及壹傳媒財產 估計逾3億

今年5月14日，保安局長首次引用實施細則附表3，凍結被控勾結外國或境外勢力的黎智英所持有的壹傳媒股份，以及其擁有3間公司於本地銀行帳戶內的財產，估計共逾3億元。一個月後，保安局長再次引用實施細則附表3發出凍結財產通知書，凍結蘋果日報、蘋果日報印刷及蘋果互聯網3家公司的財產，共約1800萬元。上月，保安局長再次根據附表3，凍結蘋果印刷公司位於將軍澳的廠房。

保安局長上月兩度引用實施細則附表3，凍結支聯會物業「六四紀念館」及銀行戶口，資產總值約1100萬元。另外，警方國安處今年7月初拘捕「光城者」9人，凍結60萬元資產。

該實施細則除可凍結資產及物業外，亦賦權警方在無法庭手令下搜查地方。另外，警方國安處今年初首次引用實施細則，封鎖「香港編年史」網站，當中有大量警員被「起底」資料。警方上月亦引用實施細則附表4，要求移除支聯會的網站、facebook專頁、Instagram和Twitter帳戶、YouTube頻道。

警方國安處上月亦引用實施細則附表5，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，要求該會提交自成立以來的多項資料，前支聯會副主席鄒幸彤等5名常委因拒交資料被控。

（港區國安法）