銀行公會更新文件 指示呈報執法部門 客涉國安被捕 銀行須披露財產

金管局：助銀行了解要求

金管局回應稱，《港區國安法》實施一年多，金管局及銀行公會近日再次安排警方與銀行代表會面，就業界日常業務操作溝通。銀行公會經諮詢金管局及警務處，在會後更新《常見問題》，以協助銀行了解有關要求。警方稱不評論個別事件，而採取任何行動均會按實際情况，依法處理。銀行公會至截稿前未有回應。

根據《常見問題》，該文件主要由銀行公會制訂，金管局亦有參與。翻查金管局網頁上的《常見問題》，最後更新為前日，取代今年5月24日版本。有銀行從業員稱，《常見問題》僅供參考，各銀行要再自行制訂內部指引。

須向聯合財富調查組披露

對比兩個版本，新版加入第71項，指根據港區國安法實施細則附表3第5條，兩個情景可被視為「觸發披露責任的情况」：當銀行知悉有人干犯危害國家安全的罪行被捕或被控，及／或銀行收到執法部門的資料後，知悉或懷疑有資產為「罪行相關財產」，銀行必須（must）向聯合財富調查組披露有關財產。該組主要調查洗黑錢、恐怖活動及販毒得益。

證監會前日亦更新其網頁上的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集常見問題」，新版本亦有相同要求，指金融機構必須在以上兩情况披露「罪行相關財產」。本報昨查詢該項是否新加，證監會回應稱前日發布經更新的「常見問題」，沒有補充。

國安法實施細則列違者可囚3月

金管局的《常見問題》未有列明未有披露資產的罰則。根據港區國安法實施細則附表3第5條，任何人知悉或懷疑任何財產為「罪行相關財產」而未有向警方披露，可被罰款5萬元及監禁3個月。

《常見問題》去年加入一項目，指銀行如遇到與國安法相關的可疑交易，應報告聯合財富調查組。新版本修訂該項目，加入字句指銀行未必完全掌握有關罪行性質，期望銀行上報時盡「最大努力」（on a best effort basis）。

被捕人稱用銀行未遇問題

「佢哋想點都無可能控制到」

有涉違港區國安法的被捕人稱，被捕後使用銀行服務未遇問題。被問會否擔心銀行日後會將其資產紀錄主動交予警方，他說現時港區國安法無任何制衡機制，「佢哋想點做都無可能控制到」，只能「煮到埋嚟先食」。他形容自國安法實施，公民社會全面倒退至極權制度，「變成另一個新疆」，只是港府拒絕承認。

大狀：銀行職員未必知客戶涉案

大律師吳宗鑾認為，銀行本身雖然已有一系列關於處理懷疑犯罪得益的指引，銀行從業員亦有責任留意戶口異動，但他們或無法得知客戶是否正牽涉國安調查，關注他們會否有抗辯途徑，以及當局執行上有否理據。他估計有關改動會對商界帶來心理影響。

吳又說，對上述更新表示「不意外」，認為國安法本已凌駕過往市民擁有的基本權利，估計未來會在出版、教育、傳媒等各方面推進，為執行國安法「清除障礙」，向大眾展示國安法並非無牙老虎。

明報記者

（港區國安法）

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