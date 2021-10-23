殉職修樹工葬浩園 家屬指康署警方無交代調查進度

長子：傳媒報道後警約錄口供

事主長子劉鎧華表示，本報昨午刊出報道後，昨傍晚收到警方來電，相約他下周錄口供，並會找專家檢視涉事吊臂車，至於拍到事發經過、被刪去的車cam片段仍在修復。

劉鎧華昨中午捧着母親遺照進入浩園，其後進行告別儀式。死者親友、前同事、署理康文署長李碧茜及多名助理署長先後獻花及上香，眾人神情哀傷，靈柩隨後入土為安。

同事署理康文署長獻花送別

劉稱，康文署於事後承諾調查事件，惟事發至今兩個多月，署方及警方未有向家屬交代調查進度或任何調查的時間表。他表示，事件涉及公眾利益，希望當局調查後能向公眾公布結果。他稱，事發時涉事吊臂車後方有一輛政府車輛車cam拍到事件經過，惟事後發現片段被刪除，9月初收到警方來電，稱片段需時一個月修復。

康文署回應稱，勞工處及警方仍在調查事故，會全力配合調查。警方回應稱，案件交由西區警區重案組跟進調查，並指案發至今一直與家屬保持聯絡，案件仍在調查，不評論進度。

劉鎧華又表示，感謝政府安排母親安葬浩園，但康文署長劉明光於母親的路祭、設靈及下葬均沒出現，批評他「涼薄」。康文署回覆稱署長早前曾離港，最近兩星期正檢疫隔離，未能出席喪禮；署長在喪禮當日，曾致電死者丈夫慰問；在路祭當日下午，署長亦和家屬會面，了解他們的需要，並即日獲公務員事務局批准，為死者安排在浩園安葬。