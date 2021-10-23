張國鈞撐改制：下步應改審批基準

民建聯副主席、律師張國鈞形容，政府於本屆立法會會期內提出修訂屬「快手」，他支持有關方向。被問不准自選律師會否損害受助人權益，尤其是處理政治案件，張表示律師不應有「黃藍」之分，律師接案時不會受政治取向影響，他強調法援律師名冊上的人均符合專業資格，又稱使用當值律師服務時，受助人亦不能指定律師。

他又表示，降低接案上限令法援案件分配更平均，年輕律師獲得更多機會，對法律界傳承起重要作用。

梁美芬：對受助人更公平

梁美芬表示，改制有助解決案件過度集中於個別律師或事務所等問題，讓更多律師可透過處理法援案件累積經驗，對法律界和法援受助人更公平。

「公院求醫都無得揀」

謝偉俊：理論上接案不看立場

本身是律師的立法會議員謝偉俊贊成政府修改法援制度，稱改制減少大律師、律師每年所接法援案件上限更公平，認為律師不應將法援當成「長期飯票」，降低上限能給予業界大律師、律師更多機會。他認為申請人不能選擇律師代表做法無問題，「在公立醫院看醫生都無得揀」，理論上律師接案不會看立場，而申請人的個案範疇，法援署亦有相關經驗的律師，律師代表名單亦會更新，不認為由法援署長指派律師代表會出問題。