陳虹秀：憂指派淪官派律師 郭卓堅：非對症下藥寧棄覆核

在新制度下，法律代表接手處理司法覆核案的數量設置上限。郭卓堅指出，他當時透過法援聘請擅長打憲制的資深大律師李柱銘，代表他處理丁屋政策的終極上訴一案，形容像「睇醫生」般「對症下藥」，設限後或未能次次都聘請心中最合適人選。他又擔心日後同樣會被指派律師，「即使畀個律師我好有心機打，輸咗我會點講？都可能話佢造馬」。

指現時法援已可拒被告選擇

陳：改制後被告只能「硬食」

陳虹秀認為，現時被告和法援署都有選擇權，機制並無問題，因被告可選擇律師，但法援署都有權拒絕要求，而且現時律師接法援個案已有數量限制，不認為有律師接得過多法援案件，難以理解政府作出此改變，更擔心指定律師會淪為「官派律師」。

她稱，一旦被指派的律師與被告相處出問題，雙方失去信任，只會淪為「佢有佢打，我有我講」，最終是不利被告，又慨嘆不少被告因為沒錢才申請法援，法援制度修改後，不少被告只能「硬食」。