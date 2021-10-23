指非權利 法援擬刑案禁揀律師 限大狀年接3司法覆核 大律師公會：基本法列明有權選擇

周二諮詢司法委會後「盡快落實」

政務司長辦公室及法援署在文件表示，於10月18日就上述建議諮詢法援局，並獲通過支持。立法會司法及法律事務委員會將於下周二（26日）討論，法援署表示諮詢委員會後，擬「盡快開始落實改善措施」。

梁家傑：社運案或派親建制律師

戴大為：如內地「官派律師」

大律師公會前主席梁家傑表示，一旦實行刑事案件的法援制度修改，法援署可能向社會運動相關案件的被告委派立場親建制的律師，最終影響案件結果。港大法律學院前教授戴大為（Michael C. Davis）則表示，如果法援受助人無法選擇心儀律師，只可以接受類似內地「官派律師」的法律代表，整套方案似乎針對替政治抗爭者辯護的律師。戴大為又表示，不少律師都有專攻的案件範疇，擔心法援署隨機委派經驗不足的律師，影響被告的權益。

政府：刑案法援規則沒提名律師條文

政府文件稱，《法律援助條例》有條文規定民事法援案件的受助人自行提名律師的情况，但規管刑事法援案件的《刑事案件法律援助規則》則沒有就提名律師訂定條文。多年來，刑事案受助人往往自行提名律師，署方會如處理民事案件申請時審批這類提名。文件續稱，雖然法援署長會在考慮多項因素後決定是否接納提名，但做法令受助人和市民誤會刑事案件提名律師是受助人的法定「權利」。政府稱，「為免產生錯誤印象」，及為讓法援署可逐步累積更多具備經驗的律師，標準做法會由法援署長指派律師予受助人，並只在特殊情况下才接受提名律師，例如所提名的律師曾在下級法院代表受助人。

稱免集中接案 減民事案上限

此外，政府以防止案件過分集中由某些律師及大律師接辦為由，建議下調可接辦的民事法援案件限額，大律師每年由接辦20宗減至15宗，律師則由35宗減至30宗。至於與司法覆核有關的法援案件，政府亦設立新限額，律師每年限接5宗，大律師限接3宗。

黃宇逸：擅長覆核律師不多

「贏到口碑自然接案更多」

司法覆核的法援個案設限，大律師黃宇逸表示，不少覆核官司控告政府，當局僅限制受助人揀選的律師限額，卻沒有規管政府選取律師的限額，對市民並不公平。他說，業界的確有集中接案現象，但主因是擅長司法覆核的律師不多，「有人打JR（司法覆核）贏到口碑，自然接到更多官司，形成循環」。

減覆核案上限 未降資歷門檻

曾接法援律師：恐供不應求

曾承辦法援個案的律師黃鶴鳴表示，法援署計劃將律師承接司法覆核的上限訂於3宗及5宗，卻依然要求律師具備一定經驗，恐怕令較知名及資深的大狀「供不應求」。他建議法援署降低新晉律師的門檻，才能改善律師集中接案的現象。

大律師公會表示，可以接受司法覆核及民事法援案件設限，至於刑事案件的受助人無法選擇律師，公會認為任何修改方案都應該參考《基本法》第35條，列明香港居民有權選擇律師的條文。香港律師會會長陳澤銘表示，剛得悉立法會相關文件，將由專責委員會研究方案細節。

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