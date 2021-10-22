有煙民稱改吸傳統煙 業界擬司法覆核

據本報記者昨日在旺角觀察，街上不乏吸電子煙的市民。記者向10多名煙民查詢，9個不知會全禁電子煙和加熱煙。A先生煙齡逾10年，今年初開始轉吸電子煙，他說吸電子煙後自感更健康，「沒有吸食這麼多尼古丁」。得悉全面禁止電子煙和加熱煙後，他批評政府做法荒謬，稱自己很可能會重吸傳統煙。

商戶斥益傳統煙商犧牲小店

旺角電子煙店職員蕭先生認為是次修例不合理，小商戶根本沒有選擇，質疑政府是為幫助傳統煙草商招攬生意而犧牲他們。對於議員多次稱電子煙包裝精美會吸引年輕人吸煙，他反駁稱做任何生意都要吸引顧客。另有電子煙店店員對消息感愕然，表示香港有不少人買賣電子煙，一直以為修例不會通過。

陳民輝在旺角經營電子煙店，特首林鄭月娥於2018年提出全面禁賣電子煙之時，他開始擴展業務，現時在內地和澳門都有相關業務，其店舖於2019年開始售賣傳統煙、大麻二酚（CBD）產品和無酒精產品。

香港吸煙與健康委員會支持修例，以杜絕煙草以另類形式於香港蔓延。委員會主席湯修齊表示，該會將加強宣傳，提醒市民切勿從任何途徑購買另類煙產品。