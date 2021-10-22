立會通過禁售電子煙加熱煙 最快4月生效 議員憂衍生走私

立法會昨日經過約5小時審議《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，以32票贊成、3票反對、2票棄權三讀通過有關全面禁售加熱煙、電子煙等另類吸煙產品的修例草案，投反對票的包括謝偉俊、自由黨邵家輝及易志明；旅遊界姚思榮及勞聯潘兆平投棄權票；自由黨鍾國斌、經民聯吳永嘉、民建聯黃定光、何君堯則缺席投票。新法例將於刊憲後6個月實施，即最快明年4月實施。

禁加熱煙有分歧 有議員建議規管

是次修例爭議點之一，是一併禁止電子煙及加熱煙，絕大部分議員贊成禁電子煙，但對應否同時禁加熱煙有分歧。昨日不少議員贊成全禁，認為加熱煙與傳統煙皆有損健康，應一併禁止。

商界議員普遍反對同時禁售電子煙和加熱煙。鍾國斌稱修例後會令走私出現，現時全面禁毒，仍不時見到海關截獲走私毒品，認為禁煙後「可能未來都見到（走私）」。他說認同禁電子煙，但可規管加熱煙。

轉口獲豁免 吸食管有不屬違法

按修例，銷售上述兩類產品屬違法，市民吸食及管有則不屬違法（見表）。根據統計處資料，2019年每日吸煙的15歲或以上煙民有65.2萬人，當中約1.3萬吸加熱煙，約7200人吸電子煙。

是次修例容許過境者，或經空運及航運轉口的另類吸煙產品獲豁免，但不可入境香港。易志明昨提出修正案，建議豁免先入境香港再轉運的產品。鍾國斌建議豁免另類吸煙產品進口作開發用途。陳肇始在總結發言時稱，若上述兩項修正案獲通過，產品在轉運過程或會流入黑市，對打擊私煙及非法銷售帶來巨大挑戰。

陳肇始：朝「煙草終局」走 目標吸煙率降至5%

多名議員提議禁止傳統煙，並訂下時間表和路線圖。陳肇始稱，政府會着力評估所需時間去訂立時間表，而很多國家已有「煙草終局」，香港會朝向這方向走，亦會推出不同加強控煙措施，包括擴大禁煙區範圍、上調煙稅等。她說目標是將全港吸煙率降至5%。現時本港15歲及以上的吸煙率約10%。

中大醫學院歡迎立法會通過修例，認為有望避免使用新煙草產品的新一代吸煙者出現。港大醫學院歡迎通過修例，該院公共衛生學院講座教授林大慶期望港府盡快增加煙草稅。

香港電子煙協會主席陳民輝表示，本港有200間零售電子煙店，涉及約500名員工，他預計禁煙新例會令業界每年損失2億至5億元。他批評政府一刀切禁售是「逼人做非法生意」。

代表煙草生產商、零售商及相關行業的煙草事務協會稱修例是剝削成年吸煙者的選擇自由，加劇黑市及走私。加熱煙關注組今年8月底訪問882名加熱煙用家，稱近九成受訪者表示若全禁加熱煙，會重吸傳統煙。關注組召集人盧啟律認為政府沒有想清楚後果，「誤以為禁就一了百了」。