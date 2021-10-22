強制掃安心 政府場所下月實施 薛永恒曾稱「沒計劃強制」 民主黨斥出爾反爾

包括圖書館體育館 街市「理論上」涵蓋

至於措施涵蓋什麼場地，政府發言人稱，適用場地一般包括政府室內場所如辦公室、博物館、圖書館、泳池和體育館等，場地管理部門會按運作需要、實際情况和服務對象等制訂安排。據了解，管理公立醫院的醫管局仍在研究；食環署街市理論上包括在內，但各部門會按運作需要安排。

政府發言人稱，現容許只登記姓名和電話，出現個人資料缺漏或失實，以致出現確診時減低追蹤效率及精確度，若因此未能及早截斷傳播鏈，或致社區爆發，有必要採取更嚴謹措施，並希望能起牽頭作用，鼓勵私人企業更廣泛使用安心出行。

兒童長者豁免 登記須填身分證首四位數

下月起政府部門不再接受市民以不願用為由而不用安心出行，12歲以下、年滿65歲者及使用程式有困難的殘疾者可獲豁免，容許填表格登記，所需資料較現時多，包括姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話、到訪日期和時間，並要按場所人員要求展示身分證明文件，人員會致電核實電話。政策局或部門另可因應情况豁免個別人士。

薛永恒去年11月18日在立法會說「我們現時沒有計劃強制任何地點一定要掃二維碼才可以進入……市民可以用不同方法記錄行程，進行抗疫」。被問若不強制使用會否成效低，他說程式讓市民記錄出行，透過工具知道感染風險，「無論多少市民參與計劃，都會受惠」。創科局今年8月3日公布安心出行下載量突破500萬。

袁海文：不斷收緊去追蹤 為「通關碼」鋪路

民主黨醫療政策發言人袁海文認為現時無本地確診，「坦白講有必要？這個成疑問」，形容好像「溫水煮蛙，不斷收緊去追蹤行蹤，為『通關碼』鋪路」。被問薛永恒曾說無計劃強制使用安心出行，袁認為政府「絕對是出爾反爾，以後（政府）講任何東西，市民都不會很認真看待，今日講了聽日都可以收番，沒有公信力可言」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，若以行政命令要求公務員用安心出行，「很難有什麼異議」，而不僅公務員，相信部分市民都對程式私隱度有憂慮。每周到政府球場練波一次的陳小姐（化名）稱，大部分隊友選擇「填紙仔」，小部分用假程式，相信不少隊友都不滿新措施，她會考慮用後備電話安裝程式應對。

有市民擬用後備電話裝程式

本港與內地討論通關涉及本港沒有實名行蹤追蹤系統。政府專家顧問許樹昌曾稱，創科局正研發「過關碼」，市民須上載疫苗紀錄、行蹤等。

明報記者

（新冠疫情）

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