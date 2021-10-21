婦催生誕女失血亡 夫質疑未早確診羊水栓塞 醫生作供：倘確診 治療方式亦不變

失血16,000毫升 心跳共停210分鐘

持雙程證來港的事主梁金笑是家庭主婦，生前居於沙田廣源邨。懷孕19周時，她開始到伊院婦產科作產檢，亦有由私家醫生黃樹邦產檢，其間梁及胎兒的健康一直正常。2016年10月30日，黃樹邦發現事主血糖有異常，着她小心飲食，並安排兩周後覆診，惟她未再覆診。梁金笑的女兒在11月28日晚上出生，將屆5歲。惟事主產後大量出血，延至同月30日凌晨離世。

雙程證來港有產檢 女兒順產

夫哭訴手術前見妻最後一面

死者丈夫鍾德寧作供稱，當日約下午3時請假抵達醫院，得悉太太已打催生針，8時半見病房垃圾桶有大量染血紙巾，但醫護人員表示出血正常；太太晚上9時許開始分娩時，他見女兒的頭頂冒出，但察覺到醫護大為緊張，稱「BB辛苦喇」，將他推出病房。他一直在醫院走廊踱步，不知妻女是否安全，其後由下班的醫護告知女兒順利出生。

至當晚近11時，醫生向鍾稱其妻無法止血，鍾德寧此時在庭上一度哽咽，以紙巾拭淚，並退庭休息。之後鍾在庭上繼續作供，泣訴當知悉太太需要動手術，在太太被推入手術室前見她最後一面。至翌晨9時許，院方給鍾一份初步醫療報告，指其妻有子宮收縮乏力、心跳停頓等徵狀，死亡率為百分百。家屬決定放棄急救，延至30日凌晨由家屬拔喉。鍾德寧質疑，為何院方未能及早診斷羊水栓塞。

醫生：起初未現典型羊水栓塞徵狀

負責接生的伊院時任婦產科駐院醫生李自菁供稱，當晚6時10分接手事主的生產，得悉她因胎心異常，正注射催產素；9時18分發現胎兒心跳減慢，決定以真空吸引術接生。女嬰出生後，李自菁為事主引出胎盤及縫合會陰傷口，並監測事主血壓、心跳正常。惟至9時35分，事主大量出血，子宮頸鬆弛，及後血壓驟降，故為她輸氧及輸液。李自菁解釋，事主當時未出現血氧飽和度低及脈搏驟停等典型羊水栓塞徵狀，故診斷她為產後大量失血。

晚上10時05分，李自菁通知時任伊院婦產科副顧問醫生李栩翎事主的情况，李栩翎1分鐘後到場，評估事主失血1200毫升，當時事主清醒。李栩翎為事主先後輸3包血及兩包靜脈輸液，並將一止血球塞進其子宮頸。至11時，李栩翎評估事主失血兩公升，血氧量下降，亦無心肺栓塞等問題，決定作全身麻醉檢查進行子宮切除手術，並憶述事主起初血氧量正常，羊水栓塞徵狀不明顯。

家屬引專家：屢注射催產素或增風險

醫生稱有文獻指無關

代表死者家屬的律師引專家意見指院方多次為事主注射催產素，可能增羊水栓塞風險。李自菁供稱看過一份國際期刊文獻指，催產素與羊水栓塞無關，而院方在事主宮縮頻率增加後，亦逐步減少催產素劑量。李栩翎則認為，醫學界尚未就兩者作定論，故不確定催產素會否致羊水栓塞。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 710/16】