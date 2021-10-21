楊屋道街市未貼告示 市民續徒手揀鯇魚

【明報專訊】本港40日內錄得近80宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，部分個案曾到訪荃灣楊屋道街市，該街市的魚或環境樣本並驗出基因排序與患者脗合的侵入性乙型鏈球菌。有楊屋道街市的魚販說，有政府人員昨日到場口頭忠告魚販勿徒手處理生的魚，但記者現場未見街市貼出告示提醒市民，並觀察到有人繼續徒手挑選鯇魚。有主婦得悉有到過街市的人感染該菌後表示擔心，稱會將剛買的鯇魚塊丟棄。
魚販稱食環到場提醒勿徒手劏魚
楊屋道街市有4至5個魚檔賣淡水魚，所有店舖職員昨皆表示生意沒受感染事件影響。魚檔員工吳先生透露，昨有食環署人員口頭提醒他們不要徒手觸碰生的魚；他並表示其魚檔是從元朗雞地的淡水魚批發市場入貨，但不知道是否來自有魚或環境樣本同樣驗出侵入性乙型鏈球菌的「佳得香港實業有限公司」。另有魚販稱，食環署早前到街市採集砧板和水等樣本，當時不知道採樣原因。吳先生估計，隨着消息廣泛報道，預料街市生意今日會受影響。
顧客多不知事件 主婦憂中招棄魚
記者觀察，有市民徒手揀鯇魚，之後用魚檔的水冲手，職員並無提醒顧客。記者向10多名顧客查詢，大部分人都不知道感染事件，有人稱「避不到這麼多」，亦有人說非常擔心。
李太說她幾乎每天都會買淡水魚，得悉有人感染可致命病菌後稱，「怪不得今天（昨日）有很多魚賣」，感到憂慮的她稱會扔掉剛買的鯇魚塊。另有客人說近日會減少買淡水魚。
港大專家何栢良說，患者中有曾處理鮮魚的廚師，亦有患者懷疑吃魚腩粥受感染。在楊屋道街市附近的一間粥店老闆表示，店舖的鯇魚由楊屋道街市入貨，但由於政府未有公布詳情，故不知道哪間魚檔被驗出細菌。粥店職員解釋烹調生滾鯇魚腩粥會煮5至6分鐘，以確保食材全熟。