楊屋道街市未貼告示 市民續徒手揀鯇魚

魚販稱食環到場提醒勿徒手劏魚

楊屋道街市有4至5個魚檔賣淡水魚，所有店舖職員昨皆表示生意沒受感染事件影響。魚檔員工吳先生透露，昨有食環署人員口頭提醒他們不要徒手觸碰生的魚；他並表示其魚檔是從元朗雞地的淡水魚批發市場入貨，但不知道是否來自有魚或環境樣本同樣驗出侵入性乙型鏈球菌的「佳得香港實業有限公司」。另有魚販稱，食環署早前到街市採集砧板和水等樣本，當時不知道採樣原因。吳先生估計，隨着消息廣泛報道，預料街市生意今日會受影響。

顧客多不知事件 主婦憂中招棄魚

記者觀察，有市民徒手揀鯇魚，之後用魚檔的水冲手，職員並無提醒顧客。記者向10多名顧客查詢，大部分人都不知道感染事件，有人稱「避不到這麼多」，亦有人說非常擔心。

李太說她幾乎每天都會買淡水魚，得悉有人感染可致命病菌後稱，「怪不得今天（昨日）有很多魚賣」，感到憂慮的她稱會扔掉剛買的鯇魚塊。另有客人說近日會減少買淡水魚。

港大專家何栢良說，患者中有曾處理鮮魚的廚師，亦有患者懷疑吃魚腩粥受感染。在楊屋道街市附近的一間粥店老闆表示，店舖的鯇魚由楊屋道街市入貨，但由於政府未有公布詳情，故不知道哪間魚檔被驗出細菌。粥店職員解釋烹調生滾鯇魚腩粥會煮5至6分鐘，以確保食材全熟。