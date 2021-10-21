特稿：雞地每日4000斤淡水魚批發全港街市

八成半內地魚 業界料本地魚非源頭

香港新界養魚協進會理事長黎樹祥說，香港有兩個批發淡水魚的魚欄，包括長沙灣魚市場及雞地的元朗臨時鮮魚批發市場，稱「雞地魚會批發給全港」。換言之若雞地是這次群組爆發的源頭，帶菌的魚有可能已散落不同街市。

黎樹祥又指雞地八成半的魚來自內地，「大陸一日落百幾二百噸魚落嚟」，又說漁護署對於本地養殖的魚「睇得好嚴謹，估計出事的不是香港魚」。

佳得前東主、元朗鮮魚行商會總務副主任梁冠榮稱，約一年前將公司轉讓予內地人，又指批發市場一日會售出4000斤淡水魚，至於全港有多少街市從雞地入貨，梁稱沒確實數字。商會監事長羅廣泉表示，雞地的淡水魚來自內地及本地，會批發到「好多好多」本地街市。從事鮮魚批發逾60年的他說工作時從不會戴手套，從未感染細菌，認為感染主因是沒煮熟食物。

明報記者