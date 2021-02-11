「乙鏈」32人群組 有患者吃生滾粥感染 住不同區有廚師魚販外傭 何栢良稱「不尋常」促溯源

20宗基因分析未有結果

衛生防護中心指化驗分析顯示，79宗個案中有32宗的侵入性乙鏈屬血清三型基因序列型283（ST283），感染源頭相同，屬群組爆發，當中兩人離世，惟死因未能確定與感染有關。另外有20宗個案基因序列分析未有結果，餘下27宗的序列型與群組患者不同，人數與醫管局每月錄得的平均數字相若。

半數曾處理淡水魚 有人手有傷口

該32名同源病人分別為14男18女（31至87歲），居於不同區。初步資料顯示一半同源病人均表示曾處理淡水魚，當中兩人為食肆廚師、一人為兼職魚販，部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部有傷口。防護中心亦發現部分個案曾到訪的街市的環境樣本和魚樣本的基因排序亦屬ST283，與該32宗個案的基因排序脗合。中心認為，病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，或食用未煮熟的淡水魚有關。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》形容情况「相當不尋常」，據他了解，部分個案僅30多歲。有人任職廚師，沒長期病，疑劏魚、清潔生的魚時感染，出現嚴重病徵；有部分患者現腦膜炎及心瓣感染。他說患者中還有外傭，促當局應提醒外傭和廚師提高警惕。另有些個案是吃生滾粥、魚腩粥後感染。

何：部分個案30多歲

健康成人現嚴重病徵

何認為今次防護中心透過新聞稿將風險告訴市民，「風險溝通不夠詳盡」，市民未必完全掌握嚴重性，建議公布曾吃生滾粥、任職高風險職業患者的數目。他又指防護中心應從上游溯源，並截斷源頭，否則難以避免有更多人受感染，如發現受污染淡水魚集中來自數個供應商，應截停有關批次進入街市，未能找到源頭前應主動出擊，每周在進口層面和街市檢驗有關細菌。他補充，現仍有人吃生滾粥，如「繼續有人沒徹底煮熟（食物），風險繼續存在」。

醫管局表示，9月已發現相關感染個案較過去三年每月平均個案數字要高，故9月30日主動通報衛生防護中心感染及死亡人數，又稱會繼續加強監察，並補充9月部分確診者除感染侵入性乙鏈，自身患有其他病。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷說，過往較少聽到市民因進食而導致侵入性乙鏈感染，現未知是否菌變惡了，但他認為一般市民毋須太擔心，惟年老、有癌症正在化療、正使用免疫抑制劑等免疫系統不足者，風險較高；快到吃火鍋季節，他認為政府應高度關注，提醒市民海鮮必須煮熟，生熟食物要分開不同砧板處理，有傷口應包紮好，戴手套才觸碰海鮮。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676