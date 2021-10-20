誤用未稀釋鉀水洗導管 瑪麗病人一度心跳停頓

向病人家屬致歉 8周內交調查報告

瑪麗醫院發言人表示，事發時涉事護士察覺病人心跳停頓，醫護團隊即時急救，病人隨即恢復意識，醫生事後為病人詳細評估，確認心跳、血壓及血含氧量等讀數回復正常，暫未發現相關後遺症。病人目前在內科病房留醫，就其本身疾病繼續接受治療，情况穩定。醫護人員會密切監察病人的康復進度，並與其家屬保持聯絡。

院方未回應涉事人員停職否

發言人續稱，院方非常關注事件，已向病人及其家屬解釋及致歉，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報，歸類為重要風險事件，而醫院已即時檢視濃縮鉀溶液的儲存及使用情况，提醒醫護使用時需小心遵從相關指引。被問涉事護士是否有停職，院方未有回應。

心臟專科醫生李麗芬表示，高濃度的鉀會令血液中的鉀含量升高，破壞心臟細胞的電解質平衡，導致病人心跳紊亂，甚至心跳停頓，因此使用時應大量稀釋。她說今次事故是以高濃度鉀溶液冲洗導管，導致血液的鉀含量升高，影響較直接注射入身體小。

有熟悉有關醫療程序的醫護稱，鉀溶液經常用於治療上，主要補充鉀流失，例如因腎臟有事而未能吸收鉀的病人，或因屙嘔脫水的病人。一般而言，鉀的劑量分為10mmol或20mmol，需以100至500毫升生理鹽水或注射用水等稀釋，再慢慢注射入體內。由於以往曾發生類似事故，公立醫院多採用已稀釋的鉀溶液產品，但部分高濃度鉀溶液會存放在高危病房使用。

兒童醫院年初曾發生同類事故

翻查資料，今年1月兒童醫院曾發生同類事件，一名患先天性心臟病的初生嬰兒接受緊急心臟手術後出現低血鉀症，醫生處方氯化鉀靜脈輸液，經兩次輸液後血鉀仍低於正常水平，至接受第3次輸注時出現心搏過緩，及後心跳一度停頓，醫生即時停止輸液，發現血鉀水平過高，病人經急救後於5分鐘內恢復心跳及正常心律。