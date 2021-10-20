誤用未稀釋鉀水洗導管 瑪麗病人一度心跳停頓

【明報專訊】公立醫院今年兩度發生涉及可致心跳停頓的氯化鉀靜脈輸液醫療風險事故。瑪麗醫院一名病人上周二（12日）接受中央靜脈導管護理程序後，準備接受鉀溶液補充治療，其間護士擬以生理鹽水冲洗導管時，誤用未經稀釋的鉀溶液，病人隨即心跳停頓，經急救後恢復意識，院方稱病人目前情况穩定，暫時未發現相關後遺症，已向病人及家屬致歉，8周內提交事件調查報告。
向病人家屬致歉 8周內交調查報告
瑪麗醫院發言人表示，事發時涉事護士察覺病人心跳停頓，醫護團隊即時急救，病人隨即恢復意識，醫生事後為病人詳細評估，確認心跳、血壓及血含氧量等讀數回復正常，暫未發現相關後遺症。病人目前在內科病房留醫，就其本身疾病繼續接受治療，情况穩定。醫護人員會密切監察病人的康復進度，並與其家屬保持聯絡。
院方未回應涉事人員停職否
發言人續稱，院方非常關注事件，已向病人及其家屬解釋及致歉，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報，歸類為重要風險事件，而醫院已即時檢視濃縮鉀溶液的儲存及使用情况，提醒醫護使用時需小心遵從相關指引。被問涉事護士是否有停職，院方未有回應。
心臟專科醫生李麗芬表示，高濃度的鉀會令血液中的鉀含量升高，破壞心臟細胞的電解質平衡，導致病人心跳紊亂，甚至心跳停頓，因此使用時應大量稀釋。她說今次事故是以高濃度鉀溶液冲洗導管，導致血液的鉀含量升高，影響較直接注射入身體小。
有熟悉有關醫療程序的醫護稱，鉀溶液經常用於治療上，主要補充鉀流失，例如因腎臟有事而未能吸收鉀的病人，或因屙嘔脫水的病人。一般而言，鉀的劑量分為10mmol或20mmol，需以100至500毫升生理鹽水或注射用水等稀釋，再慢慢注射入體內。由於以往曾發生類似事故，公立醫院多採用已稀釋的鉀溶液產品，但部分高濃度鉀溶液會存放在高危病房使用。
兒童醫院年初曾發生同類事故
翻查資料，今年1月兒童醫院曾發生同類事件，一名患先天性心臟病的初生嬰兒接受緊急心臟手術後出現低血鉀症，醫生處方氯化鉀靜脈輸液，經兩次輸液後血鉀仍低於正常水平，至接受第3次輸注時出現心搏過緩，及後心跳一度停頓，醫生即時停止輸液，發現血鉀水平過高，病人經急救後於5分鐘內恢復心跳及正常心律。