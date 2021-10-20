40日79宗 部分曾接觸淡水魚 染乙鏈球菌7死 衛署無公布

衛署兩發稿未提死亡 醫局回應查詢稱7死

衛生防護中心前晚發稿表示接獲醫管局通報，上月有58名住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌，本月首10日有21人感染，較過去3年每月介乎9至26宗有所增加。感染者包括42男37女，年齡介乎一個月大至96歲，主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎、膿腫或蜂窩組織炎等。醫管局昨晚回覆本報查詢時表示，79宗感染個案中有7人死亡，38人留醫，34人出院。

楊屋道街市元朗雞地魚基因脗合

衛生防護中心表示，部分個案曾到訪荃灣楊屋道街市及元朗「雞地佳得香港實業有限公司」，化驗分析顯示，最少32宗個案屬血清三型基因序列型283（ST283），與相關街市內採集的環境樣本和魚樣本基因排序脗合。中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部有傷口，或食用未煮熟的淡水魚有關。發言人又稱，食環署已在相關街市徹底清潔及消毒，而漁護署會到淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地情况。

可致腦膜炎敗血症 死亡率可達11%

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，部分乙型鏈球菌寄存在人體內，部分則可透過接觸淡水魚或食用未煮熟淡水魚而感染，該菌可感染身體不同部位，引發腦膜炎、敗血症等，感染後死亡率較高，約為6.5%至11%，免疫系統較差者如長者、慢性病患者等，接觸該菌後更易感染，亦更易變重症。

袁海文：應盡快公布 高調提醒風險

翻查資料，衛生署本月4日和18日曾公布正調查侵入性乙型鏈球菌個案，均未提及有患者死亡。本報昨晚向衛生署查詢，死者是否曾食用未煮熟的淡水魚、處理淡水魚時有傷口，以及為何未主動公布有患者死亡，衛生署回覆稱，衛生防護中心流行病學調查仍在進行。

袁海文表示，政府未交代何時知悉感染個案增加，認為應盡快公布，亦應主動公布死亡個案，高調提醒公眾食用未煮熟淡水魚的風險，或可減少感染個案。他又說，敗血症等個案很嚴重，衛生署應披露更多詳情。

街市客不知個案 稱會減吃淡水魚

本報記者昨日到楊屋道街市觀察，絕大部分魚檔職員有戴膠手套，魚檔出售的淡水魚多數在魚缸內，職員通常將鯇魚等按不同部位分割攤在枱面，市民徒手觸碰淡水活魚的情况不普遍。記者向10多名顧客查詢，大部分不知道有曾到訪街市的市民感染侵入性乙型鏈球菌，只有一兩個魚檔知悉。

何小姐趁昨日放假到街市選購白鱔作火鍋材料，她稱一家三口每周會吃一至兩條淡水魚，女兒最常吃鯇魚。她得悉消息後顯得擔憂，表示會減少吃淡水魚至每周半條。她說選購淡水魚時很少徒手觸碰魚塊，惟擔心回家處理食材時有感染風險，以後或會戴手套，又會叮囑女兒不要觸碰魚肉，確保煮熟魚類才進食。在魚檔工作的吳先生表示，買淡水魚的顧客昨日未有減少，不少熟客如常光顧，他又說淡水魚或多或少都有乙型鏈球菌，不會擔心。

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