410宗消費券投訴 四成涉支付平台服務

其中投訴人黃先生指有商戶聲稱可合併消費券購物，後按商戶網頁指示，在消費券帳戶以700元購買該公司的14萬會員積分，再用積分在該公司買一部智能電視，家人則以另一電子支付工具內的消費券付餘額1943元，惟至送貨當日，投訴人致電查詢才告知電視缺貨，且返貨無期，要求退款時，該公司僅退回1949元，但當初以700元買的積分不可退回現金，遂向消委會投訴，不久投訴人通知消委會已獲退還700元到其電子支付平台。

另投訴人陳太8月初在酒樓早茶優惠時間，欲以電子消費券結帳付款42元，遭酒樓職員拒絕，並指須最低消費滿100元才可用消費券，陳太向消委會查詢，消委會致函該酒樓反映，並將個案轉交相關電子支付平台，有關平台回覆稱經調查相關情况已沒再出現。

第二期31投訴 消委：商戶汲經驗

黃鳳嫺說，發放第一期消費券後接到379宗投訴；而本月1日第二期消費券發放後，至本月15日共接到31宗投訴，涉及爭議、被收付加費、設最低消費等，當中7宗直接與電子支付平台相關，例如退款有問題或客戶服務未如理想。但她指發放第二期消費券後的投訴個案明顯變得零碎，相信商戶及電子支付平台有汲取早前的經驗。

（消委報告）