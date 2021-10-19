八成半餅乾樣本高脂高糖高鈉 23款營養標籤不符測試

YBC一款克力加餅 飽和脂肪酸與標示相差76倍

今次檢測60款餅乾，營養素測試結果顯示，33款樣本屬高脂，13款樣本屬高鈉，27款樣本屬高糖。

除3款樣本獲營養標籤豁免，其餘57款樣本中，比對其營養素含量測試結果和產品附有的營養標籤資料，發現23款所標示營養素含量與測試結果的差距超出兩成以上，不符合《營養標籤及營養聲稱技術指引》規定；差距最嚴重的是「YBC Levain Classical Cracker」的飽和脂肪酸含量，其標籤標示每100克含0.08克，但測試結果高達6.13克，兩者相差近76倍。YBC的代理商表示不再入口此產品。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，不少餅乾屬高脂、高糖或高鈉食物，但標籤情况卻非常不理想，而長期病患者如糖尿病人卻要依靠營養標籤選購食品，促生產商檢視相關標籤及配方。

食安中心：10樣本不合格會跟進

食安中心發言人說，消委會轉介的30個樣本共涉41個有關防腐劑、抗氧化劑及營養成分標籤測試結果，按國際慣例考慮過檢測實驗室在測量方面的不確定度後，其中涉13個樣本的14個測試結果未違反相關規例，但有10個樣本共涉10個測試結果檢測不合格，中心會跟進，包括要求商戶停售涉事批次產品；另有一樣本未標示反式脂肪含量，違反規例，食安中心會採取行動。

（消委報告）