60款餅乾全驗出基因致癌物 七成半同時含3污染物 消委籲勿當正餐

污染物氯丙二醇可傷腎 兩款餅乾成人日吃8塊超上限

消委會3至5月蒐集市面60款預先包裝餅乾，發現全驗出污染物或基因致癌物，其中46款同時檢出3種污染物，包括環氧丙醇、丙烯酰胺及氯丙二醇。環氧丙醇及丙烯酰胺屬基因致癌物，聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）認為，不適合為基因致癌物釐定安全攝取量，建議攝入愈少愈好。

JECFA及歐洲食品安全局（EFSA）報告顯示，實驗動物長期每日攝取過量氯丙二醇會損害腎臟功能、中樞神經系統及影響雄性生殖系統。今次在56款樣本檢出氯丙二醇，含量最高的是「Essential Waitrose & Partners Bourbon Creams Biscuits」和「美味棧葡萄燕麥咸餅乾」，每公斤含2000微克。EFSA建議，體重60公斤的成人和體重19.5公斤的5歲男孩，每日最高可攝入氯丙二醇分量分別不應多於120微克及39微克，即成人吃8塊、男孩吃3塊已超出上限。

高溫加工或產生丙烯酰胺

紅豆餅驗出 無印：擬引改良油脂

馬鈴薯及穀類等食材經高溫加工處理時或產生丙烯酰胺。今次55款樣本含丙烯酰胺，當中4款超出歐盟為一般餅乾和威化餅訂定的基準水平（每公斤350微克），3款克力加餅（cracker）樣本超出歐盟為克力加餅訂定的基準水平（每公斤400微克），其中含量最高是「無印良品紅豆夾心餅」，每公斤含620微克丙烯酰胺。消委會去年8月公布測試市面77款預先及非預先包裝的香脆零食樣本，其中70款驗出丙烯酰胺。

此外，54款樣本驗出環氧丙醇，以「福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）」含量最高，每公斤含超過3900微克，超出德國測試方法的檢測上限，消委會另委託第三方實驗室測試，結果每公斤含3100微克；而動物實驗顯示環氧丙醇有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性。

消委促檢視配方 列基準水平參考

消委會總幹事黃鳳嫺稱，若常以餅乾代替正餐，會吸入很多不同污染物，籲「少食多滋味」；又指6款樣本無驗出環氧丙醇、5款無驗出丙烯酰胺，反映生產商在生產過程中有方法降低污染物含量，促檢視配方及原材料。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌期望當局參考歐盟做法，對薯條、薯片、餅乾及克力加餅等加入丙烯酰胺基準水平，讓業界參考。

食物安全中心發言人表示，丙烯酰胺、氯丙二醇脂肪酸酯等是食物加工過程中產生的物質，可能存在經高溫處理食物中；食品法典委員會和食安中心制訂守則及指引，而現時食品法典委員會及其他國家和地方均未就上述物質在餅乾中最高含量制訂標準。美味棧的代理商稱產品符合香港法例要求，已聯絡生產商並研究方法減少污染物。無印良品生產商表示正考慮引入改良油脂，另或用可減少丙烯酰胺產生的食品添加劑。

明報記者

（消委報告）