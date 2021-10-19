「被脅逼獨立註冊」 中大聯合學生會幹事會解散

稱「別無他選」請辭 向聯合人致歉

中大學生會因陷入註冊與否兩難，本月7日宣布解散。聯合書院學生會幹事會內閣「聯誓」（下稱聯合學生會）昨在社交媒體張貼聲明，指校方脅逼獨立註冊，「別無他選下」宣布全數內閣成員請辭及解散。聲明稱，聯合學生會肩負重任為聯合人謀福祉，屢就院政、校政以至時政議題發聲，弘揚書院校訓「明德新民」之精神，但遺憾的是在當今情勢下實踐校訓的空間恐怕也寥寥無幾，又指實在有負前人多年來的血與汗，「謹在此向每一位聯合人致歉」。聲明並貼上聯合書院校歌歌詞：「浩浩青天，昭昭白日。爾式爾瞻，唯精唯一。」

2005/06年任聯合學生會會長、城市研究學者黃宇軒在facebook稱，那年學到的一切沒齒難忘，「沒這學生會，沒後來那個矢志參與社會事務的我」，稱一直對此心存感激。

前會長林朝暉：好奇沒改組可能？

梁美芬：不聽勸的「政治跳崖」

2011年任聯合學生會會長、全國港澳研究會成員林朝暉表示，跟學生會久沒聯絡，不清楚校方具體給了什麼壓力，「作為前學生會幹事、校友，只是好奇在解散、或者獨立註冊之間，沒有改組、商討改革的可能？」他希望知道，是否校方連其他方案也拒絕，非獨立註冊和解散不可。

1980年代擔任聯合學生會會長、立法會議員梁美芬回覆本報稱，當年書院着重做文化批判，「當時很浪漫、理想，不會參與很多政治」，畢業後沒再跟書院聯絡，有感現時的學生「走偏了」，尤其反修例期間中大「二號橋」爆發衝突後，她深感學生要為所做的事負責，不能怪學校要求他們獨立註冊。她形容學生會要走到解散這步，為不聽勸告的「政治跳崖」。

書院學生過去多就校政、社會事件發表聯合聲明，今年3月包括聯合學生會的7個學生會，批校方粗暴瓦解學生會體制；就2019年6‧12，各書院學生會曾聲明譴責警方對參與集會者過度用武。

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