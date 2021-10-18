單據印「監管之人誰監管」 黃店：食環指反政府字眼

食環：接標語投訴 轉介相關部門

店方：不因「少少說話」修改

本報向食環署查詢有關檳城蝦麵店提及單據字句問題。該署回覆，署方本月接獲兩宗有關該店投訴，涉容許顧客未有掃描「安心出行」二維碼或妥善填寫個人資料進入處所，投訴也提及店內標語內容，指署方前日巡查時沒發現有人違反相關防疫規例。

本報昨向灣仔檳城蝦麵店查詢，有店員稱，食環署前日派員巡查時，指單據上二維碼下附註的「這不是『安心出行』二維碼」，及「監管之人 誰人監管」字眼，「有點反政府」，並稱店內透明隔板沒有貼上安心出行二維碼，但店員稱有將二維碼貼在每張枱，署方人員當時說「最後一次警告」，否則會考慮其他懲罰。該店員引述其老闆稱，店舖無做錯，「不想因為有人講少少說話就刻意修改」。

昨早有食客稱因看到該店在社交媒體上稱被巡查，特地由沙田前來光顧。該食客又認為填妥正確防疫表格資料是食客責任，「要罰就罰顧客」。

林瑞華：感近日巡查高調具針對性

中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，食環署及警方近日的巡查較高調，且感覺上有針對性，惟他未能估計原因。他認為問題不在於食環署的巡查，而是現時疫情放緩，但仍然規限食肆營業時間、入座率等，「完全不理會實際需要」，才令人思考防疫措施「是為什麼存在」。保安局長鄧炳強上月在立法會上呼籲市民要警惕「顏色經濟圈」，形容是「用經濟詞彙去包裝的政治活動」。

食環署稱，上月17日至前日共巡查餐飲業務處所逾1.48萬次，提出72宗檢控，涉及座位距離或分隔不符規定、未確保顧客在進入處所前掃描安心出行等。